A ty? Co stracisz wsiadając za kierownicę po alkoholu?

Film A ty co stracisz?

Opis filmu: Film rozpoczyna się ujęciem z góry przedstawiającym jadący drogą samochód osobowy, kolejne ujęcie przedstawia ujęcie jadącego radiowozu. Następnie widać kierującego samochodem osobowym w wewnątrz pojazdu, kolejne ujęcie przedstawia ujęcie z pojazdu, na którym widać jak umundurowany policjant zatrzymuje kierującego do kontroli drogowej. Następnie na filmie widać jak pojazd osobowy zatrzymuje się we wskazanym przez policjanta miejscu, na ujęciu widać również policjanta. W następnym ujęciu widać przeprowadzanie badania stanu trzeźwości kierującego oraz zapalającą się lampkę kontrolną na kolor czerwony. Kolejne ujęcia przedstawiają prowadzenie kierującego przez policjanta do radiowozu, otwieranie walizki, w której przechowywane jest urządzenie do badania stanu trzeźwości, rozpakowywanie ustnika, oraz wykonywanie badania stanu trzeźwości kierującego, następnie pokazany jest wyświetlacz urządzenia, który przedstawia wynik pomiaru 0,36 mg/l alkoholu w organizmie. Kolejne ujęcia przedstawiają odkładanie portfela, telefonu komórkowego oraz pęku kluczy na dach radiowozu, zapinanie kajdanek na ręce, zamykanie przez policjanta drzwi radiowozu, w którym siedzi mężczyzna. Następnie film przedstawia zamykanie przez policjanta kraty w pomieszczeniu, w którym znajduje się mężczyzna. Kolejne ujęcia przedstawiają przygotowywanie stacjonarnego urządzenia do badania stanu trzeźwości, samo badanie polegające na dmuchaniu powietrza w ustnik urządzenia oraz wydruk wyniku badania. Następnie na filmie widać sporządzanie przez policjanta protokołu z badania stanu trzeźwości pokazane z różnych ujęć, na jednym z ujęć w miejscu do tego wyznaczonym policjant jako wykonywany zawód mężczyzny wpisuje „KIEROWCA ZAWODOWY”, natomiast w miejscu wyznaczonym do wpisania osób pozostających na utrzymaniu mężczyzny policjant wpisuje „ŻONA MARCELINA LAT 23, SYN”, kolejny kadr przedstawia dłonie mężczyzny, oraz obrączkę na jego palcu. Kolejne ujęcie pokazuje dalsze czynności sporządzania przez policjanta dokumentacji, oraz spisywanie z dokumentu prawo jazdy kategorii posiadanych uprawnień. Prawo jazdy przedstawia 12 posiadanych kategorii prawa jazdy. Następnie w filmie ujęto podpisywanie sporządzonej dokumentacji. Kolejne sceny przedstawiają wyjście mężczyzny z budynku jednostki Policji, za którym zamykają się drzwi, ujęcie z zewnątrz budynku pokazuje jak mężczyzna wychodzi stając na schodach i przeciera oczy. Następnie mężczyzna siada przed budynkiem, wyjmuje telefon komórkowy, oraz odczytuje wiadomość tekstową, od osoby nazwanej w książce adresowej SZEF, wiadomość ma treść „NIESTETY MUSZĘ PANA ZWOLNIĆ…”. Mężczyzna wybiera w telefonie komórkowym połączenie do żony, przykłada telefon do ucha, słuchać sygnał łączenia oraz damski głos mówiący „halo”. Ekran wygasza się, na ekranie pojawia się napis „A TY CO STRACISZ?”. Koniec filmu opatrzony jest planszą, w której widnieją napisy: Policja, Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim, realizacja st. sierż. Tamasz Bielikowicz, sierż. Karol Kiłyk, st. post. Jakub Molestak, Tomasz Zych, nadzór nad projektem Oficer Prasowy sierż. szt. Beata Szydłowska”.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

Pobierz plik A ty co stracisz? (format mp4 - rozmiar 21.41 MB)