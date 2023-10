Pędził 147 km/h w terenie zabudowanym! Data publikacji 04.10.2023 Powrót Drukuj 147 km/h w terenie zabudowanym wskazał policyjny radar mierzący prędkość samochodu kierowanego przez pewnego 48-latka. Kierowca osobówki przekroczył więc na ul. 3-go Maja w Jastrzębiu-Zdroju dopuszczalną prędkość o 97 km/h. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy oraz nałożyli mandat w wysokości 2500 zł.

We wtorek, 3 października 2023 roku około godz. 10.00 policjanci z jastrzębskiej drogówki dbali o bezpieczeństwo i porządek ruchu na ul. 3-go Maja. Podczas pomiaru prędkości pojazdów poruszających się tą ulicą, laserowy przyrząd pomiarowy wskazał prędkość 147 km/h. Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego, na którego nałożono mandat w wysokości 2500 zł. Na konto 48-latka wpłynęło także 15 punktów karnych. Tak znaczące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, wiązało się także z zatrzymaniem uprawnień do kierowania na 3 miesiące. Kierujący przyjął grzywnę.

Po raz kolejny apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności.

Pamiętajmy, że na drodze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nas samych, ale również za innych uczestników ruchu drogowego!

(KWP w Katowicach / sc)