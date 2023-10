Policjanci zatrzymali mężczyznę, który robił skoki na kasę Data publikacji 04.10.2023 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim zatrzymali na gorącym uczynku 22-latka, który napadł na jedną z miejscowych stacji paliw. Sprawca zastraszył obsługę atrapą broni palnej i zrabował gotówkę oraz papierosy. Zatrzymany dzisiejszej nocy mężczyzna podejrzewany jest również o nieudolne usiłowanie rozboju na pracownikach dwóch sklepów spożywczych w stolicy Kociewia.

Z 3 na 4 października dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymał zgłoszenie o rozboju na jednej z miejscowych stacji paliw. Do zdarzenia doszło kilka minut po północy. Zamaskowany sprawca wtargnął do budynku i strasząc obsługę atrapą broni palnej, zrabował gotówkę i papierosy. Dyżurujący przy telefonie alarmowym policjant natychmiast skierował w ten rejon wszystkie patrole. Policjanci ustalili wstępne okoliczności dotyczące popełnionego przestępstwa oraz rysopis i kierunek, w jakim oddalił się sprawca. Już kilka minut od zdarzenia interweniujący w tej sprawie policjanci zauważyli mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał rysopisowi sprawcy. Przestępca na widok kryminalnych próbował uciekać i wbiegł na jedną z prywatnych posesji, gdzie po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany. Jak się okazało, 22-latek ukrywał w majtkach oraz kieszeniach znaczną ilość gotówki, oraz skradzione na stacji papierosy. Sprawdzając drogę ucieczki, policjanci znaleźli również porzuconą atrapę broni. Mieszkaniec gminy Osiek został doprowadzony do miejscowej komendy i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Z ustaleń śledczych wynika, że ten sam mężczyzna dwa dni wcześniej, w podobny sposób usiłował okraść dwa starogardzkie sklepy spożywcze. Wówczas nie osiągnął zamierzonego celu. Śledczy przyjęli w tych sprawach zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, ustalili świadków, przeprowadzili czynności operacyjne oraz przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu. Obecnie trwa szczegółowa analiza zabezpieczonego materiału dowodowego.

Teraz zatrzymany 22-latek zostanie przesłuchany, a policjanci za pośrednictwem prokuratury wystąpią do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia znowelizowany kodeks karny przewiduje karę od 3 do 20 lat więzienia.