Kryminalni odnaleźli zaginioną 13-latkę Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci nowodworskiej komendy odnaleźli wczoraj po południu zaginioną 13-latkę. Dziewczyna dzień wcześniej wyszła do szkoły, jednak wieczorem nie powróciła do miejsca zamieszkania. Nastolatka trafiła pod opiekę medyczną. Policjanci po raz kolejny udowodnili, że pomoc innym jest priorytetem ich codziennej służby.

W nocy z poniedziałku na wtorek do nowodworskiej komendy policji wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu nastolatki z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zaniepokojona nieobecnością córki matka, zwróciła się do pomoc do policjantów. Funkcjonariusze ustalili, że dziewczyna wyszła rano do szkoły, jednak do późnych godzin nocnych nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie można było nawiązać z nią kontaktu telefonicznego.

W jednostce natychmiast ogłoszono alarm i wszczęto poszukiwania. Policjanci pracowali całą noc, była to dla nich sprawa priorytetowa, ponieważ jak wynikało z zawiadomienia, zdrowie 13- latki mogło być zagrożone.

Około 14:00 Naczelnik Wydziału Kryminalnego otrzymał informację, że zaginiona może przebywać w rejonie dworca PKP, na terenie powiatu legionowskiego. Wspólnie z policjantami udał się w to miejsce, gdzie zauważył nastolatkę, odpowiadającą wyglądem zaginionej 13-latce. Dziewczynka została odnaleziona i otoczona pomocą. Na miejsce wezwano służby medyczne. Dziewczyna w porę trafiła pod opiekę lekarzy.

Natychmiastowo podjęte działania, zaangażowanie w pracę policyjnych patroli oraz współpraca i właściwa koordynacja służb - to wszystko przyczyniło się do odnalezienia nastolatki i natychmiastowego udzielenia jej niezbędnej pomocy medycznej.

Policjanci po raz kolejny udowodnili, że pomoc innym jest dla nich wartością nadrzędną.