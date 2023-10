Podziękował policjantom za to, że zawsze można na nich liczyć Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku udzielili pomocy niepełnosprawnej mieszkance miasta, która nie mogła samodzielnie dostać się do swojego mieszkania. Krewny kobiety zwrócił się o pomoc do policjantów, którzy od razu ruszyli z pomocą. Kobieta nie kryła wdzięczności za piękny gest mundurowych. Podziękowała im za bezinteresowność oraz za to, że można na nich liczyć bez względu na porę dnia lub nocy. Teraz podziękował im również jej krewny.

Codziennie policjanci przeprowadzają mnóstwo interwencji, a każda z interwencji ma główny cel - nieść pomoc osobom potrzebującym. W ubiegłym tygodniu do dyżurnego kłodzkich policjantów wpłynęło niecodzienne zgłoszenie. 80-letnia kobieta, poruszająca się wyłącznie na wózku inwalidzkim, została przywieziona przez swojego krewnego ze szpitala. Starszy mężczyzna nie mógł nigdzie uzyskać pomocy w transporcie wózka z kobietą do mieszkania na piętrze, ponieważ zbliżała się już północ. Zwrócił się wówczas po pomoc tam, gdzie zawsze można ją uzyskać- przyszedł do dyżurnego kłodzkiej komendy policji i opowiedział o sytuacji. Bał się, że wraz z niepełnosprawną kobietą będzie musiał nocować przed budynkiem mieszkalnym.

Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. Starszy posterunkowy Arkadiusz Służały oraz posterunkowy Bartłomiej Stuła przyjechali we wskazane miejsce, gdzie przed budynkiem zastali starszą kobietę na wózku inwalidzkim. Sprawnie chwycili wózek i po schodach przetransportowali seniorkę do jej mieszkania. Kobieta dziękowała im za pomoc, a wraz z nią jej krewny.

Dzisiaj krewny seniorki przyszedł do Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku, aby w jego obecności raz jeszcze podziękować za okazaną pomoc i pogratulować Komendantowi policjantów, którzy wykazali się altruizmem, a przeprowadzone przez nich czynności pozwoliły kobiecie bezpiecznie dostać się do swojego mieszkania. To kolejna interwencja, która pokazuje, że Policja jest służbą, która daje ogromną satysfakcję, również z możliwości niesienia pomocy osobom potrzebującym, bez względu na porę dnia.