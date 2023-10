Czujni policjanci wołowskiej drogówki jadąc na służbę zatrzymali poszukiwaną kobietę Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie wielokrotnie udowadniali, że policjantem jest się bez względu na porę dnia, a służba nie zaczyna się w momencie założenia munduru, lecz trwa cały czas. Tym razem funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego, jadąc dopiero na służbę, zauważyli poszukiwaną kobietę, zatrzymali ją i przekazali kolegom w mundurach.

Policjanci z wołowskiej drogówki, jadąc na popołudniową służbę, zauważyli w jednej z miejscowości na terenie powiatu wołowskiego kobietę jadącą rowerem, która rysopisem odpowiadała osobie poszukiwanej. 35-latka nie spodziewała się zatrzymania przez nieumundurowanych funkcjonariuszy i była zaskoczona sytuacją. Czujni funkcjonariusze powiadomili dyżurnego, który skierował na miejsce będących w służbie stróżów prawa. Ci, sprawdzając w policyjnych bazach dane kobiety, potwierdzili przypuszczenia kolegów, przejęli poszukiwaną i doprowadzili do jednostki Policji. Jak się okazało 35-latka była poszukiwana na podstawie sądowego nakazu doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności.

Wołowscy funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili, że praca w Policji to przede wszystkim służba, która nie ogranicza się do czasu, kiedy ma się na sobie mundur. Postawa naszych kolegów to przykład, że policjantem jest się zawsze, nie tylko na służbie.