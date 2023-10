Ukradła puszkę z datkami na chorego chłopca Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj 34-letnia mieszkanka Świdnika do siatki zakupowej zapakowała puszki z piwem i „dorzuciła” puszkę z datkami na chorego chłopca, która stała na ladzie obok kasy. Nie był to przypadek, gdyż jak oświadczyła od kilku dni widziała ją w sklepie. Łupem złodziejki padła kwota około 2 tysięcy złotych. Za skradzione pieniądze zakupiła… alkohol, a puszkę wyrzuciła do śmietnika.

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku wpłynęło zgłoszenie, że z lady sklepowej została skradziona zaplombowana puszka z datkami szacowanymi w kwocie około 2 tysięcy złotych. Pieniądze zbierane były przez fundację na leczenie chorego 12-latka ze Świdnika.

Policjanci szybko ustalili kto dokonał tego czynu. Okazało się, że skarbonkę ukradła 34-letnia mieszkanka Świdnika. Kobieta została zatrzymana już następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia i przyznała się do popełnienia tego czynu. Jak oświadczyła puszkę w sklepie widziała kilkukrotnie. Gdy ponownie wróciła do sklepu zakupić piwo puszkowe, podczas pakowania zakupów do siatki schowała również puszkę z pieniędzmi stojącą na ladzie obok koszyka zakupowego. Opakowanie przecięła nożem i wyjęte pieniądze wydała na alkohol, natomiast skarbonę wyrzuciła do śmietnika.

Teraz kobieta odpowiadać będzie za kradzież z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



( KWP w Lublinie / kp)

