"Jesteście prawdziwymi bohaterami" słowa podziękowań dla koluszkowskich policjantów Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego wpłynęły podziękowania dla policjantów od wdzięcznej mieszkanki. Policjanci odnaleźli jej zaginionego psa gdzie jak się okazało został zabrany przez innego mężczyznę. Z wielkim zaangażowaniem funkcjonariuszy i szeregiem czynności, które przeprowadzili pupil trafił do swojej zrozpaczonej właścicielki.

„Chciałabym wyrazić moją głęboką wdzięczność za Wasze poświęcenie, gotowość do działania oraz za to, że traktujecie swoją pracę z pełnym zaangażowaniem. Dziękuję Wam za to, że idziecie poza swoje codzienne obowiązki, aby pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych.” To tylko część podziękowań, jakie wpłynęły do inspektora Cezarego Kacprzaka Komendanta Powiatowego Policji za podejście i pełne zaangażowanie dwóch policjantów z Koluszek. Po otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży psa policjanci przeprowadzili szereg czynności, które doprowadziły ich do mężczyzny, który chcąc zrobić na złość zabrał psa właścicielce. Policjanci przeglądali monitoringi, rozpytywali mieszkańców, patrolowali miasto i gminę. Dzięki ich skrupulatności i wieloletniemu doświadczeniu ustalili jak doszło do całej tej sytuacji. Funkcjonariusze dotarli do mężczyzny, który ukrył psa na posesji swojego kolegi. Pupil wrócił do swojej właścicielki, a mężczyzna został ukarany mandatem.

Aspirant Rafał oraz młodszy aspirant Patryk to prawdziwi policjanci, zaangażowani w codzienną walkę z przestępczością na terenie powiatu. Zawsze gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi i z pełnym profesjonalizmem wypełniają swoje codzienne zadania.