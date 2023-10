Kierowca wiozący dzieci do szkoły przekroczył prędkość o 31 km/h Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj 800 złotych mandatu i 9 punktów karnych – to wynik kontroli prędkości autobusu przeprowadzonej przez policjantów z malborskiej drogówki w Krzyżanowie. 40-letni kierowca w terenie zabudowanym jechał z prędkością 81 km/h. Mężczyzna wprawił w osłupienie funkcjonariuszy, kiedy okazało się, że wiezie dzieci na zajęcia do szkoły.

W środę rano (4.10.2023) policjanci malborskiej drogówki na drogach powiatu malborskiego prowadzili akcję „Trzeźwość”. Działania mundurowych ukierunkowane były na przeprowadzenie kontroli maksymalnej ilości kierowców i wyeliminowanie z ruchu tych, którzy kierują pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Podczas akcji funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości 572 kierowców – wszyscy byli trzeźwi. Policjanci sprawdzali również jak kierujący stosują się do przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza do obowiązujących ograniczeń prędkości. Parę minut po godzinie 7.00 w Krzyżanowie mundurowi dokonali pomiaru prędkości autobusu. Kierujący tym pojazdem jechał w terenie zabudowanym z prędkością 81 km/h, przekraczając dozwoloną prędkość 50 km/h o 31 km/h. 40-letni mieszkaniec powiatu sztumskiego tłumaczył, że śpieszył się, bo wiózł dzieci do szkoły! Policjanci ukarali go mandatem karnym w wysokości 800 złotych i 9 punktami karnymi.



Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz przypominają o obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

(KWP w Gdańsku / kp)