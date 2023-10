Właściciel linii papilarnych, których odbitki zabezpieczono na miejscu przestępstwa 13 lat temu, został zidentyfikowany i usłyszał zarzuty Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Sprawca kradzieży dokonanej w 2010 roku został zidentyfikowany przez bolesławieckich policjantów dzięki odbitkom linii papilarnych zabezpieczonym wówczas na miejscu popełnienia przestępstwa. 39-latek dopuścił się w ostatnim czasie kolejnych występków przeciwko mieniu, a pozyskane teraz od niego odbitki pokryły się z zabezpieczonymi 13 lat temu. 39-latek przyznał się już do popełnienia przestępstwa z 2010 roku. Jego sprawą zajmie się teraz sąd, a grożąca mu kara to nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policyjni technicy kryminalisty zabezpieczają różne ślady na miejscu przestępstwa, część z nich jest od razu przydatna i pomaga w ustaleniu osoby podejrzanej, natomiast pozostałe są rejestrowane w policyjnych bazach danych i stanowią materiał porównawczy.

Taka praktyka pozwala na odnajdowanie sprawców przestępstw popełnionych nawet przed wieloma laty.

W tym przypadku Funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w 2010 roku zabezpieczył ślad w postaci odbitki linii papilarnych na miejscu kradzieży części samochodowych. Po wielu latach mężczyzna, który naniósł tą odbitkę, popełnił kolejne przestępstwa przeciwko mieniu, a jego ślady daktyloskopijne dały podstawę do weryfikacji linii papilarnych znajdujących się dotychczas w bazie jako nieznane. Dzięki porównaniu policjanci ustalili, że to właśnie on mógł dokonać przed wielu laty kradzieży.

39-latek z powiatu bolesławieckiego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał już zarzut kradzieży, której dokonał w 2010 roku. Podejrzany przyznał się do jego popełnienia. Teraz za swój występek odpowie przed sądem, a kara, jaka może mu grozić, to nawet do 5 lat pozbawienia wolności.