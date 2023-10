Policjant CBŚP po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Policjant z Centralnego Biura Śledczego Policji w dniu wolnym od służby zatrzymał 40-latka, który będąc pod wpływem alkoholu przyjechał na stację benzynową. Nieodpowiedzialny kierujący miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a noc spędził w policyjnym areszcie.

Wczoraj po godzinie 16:00 na stacji paliw w miejscowości Siennica Nadolna policjant z CBŚP w czasie wolnym od służby zauważył kierującego samochodem marki opel, który zachowywał się jakby był pod działaniem alkoholu. 40-letni mężczyzna podczas tankowania gazu miał problemy z utrzymaniem równowagi. Gdy próbował odjechać policjant zabrał mu kluczyki do samochodu i ujął go do czasu przyjazdu patrolu. Przybyli na miejsce mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Okazało się, że 40-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Nieodpowiedzialny mieszkaniec Krasnegostawu stracił prawo jazdy i spędził noc w Izbie Wytrzeźwień. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.