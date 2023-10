Szkolenie czworonożnych funkcjonariuszy Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, odbyło się coroczne szkolenie policyjnych przewodników psów służbowych z garnizonu łódzkiego oraz przewodników psów służbowych z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi. Tym razem w ramach szkolenia ćwiczono z psami m.in. posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód, czołowy atak na pozoranta, obronę policjanta podczas konwoju. W ćwiczeniach wzięli udział przewodnicy z całego garnizonu łódzkiego.

5 października 2023 roku, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przeprowadzili szkolenie dla przewodników psów służbowych i ich podopiecznych. W szkoleniu brali udział funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei będący przewodnikami psów służbowych.

W przedsięwzięciu brało udział 15 czworonogów z przewodnikami. Podczas szkolenia ćwiczono między innymi posłuszeństwo ogólne psa w tym: pokonywanie przeszkód, praca węchowa, przeszukanie terenu w celu odnalezienia ukrytego pozoranta, pościg psa bez kagańca za pozorantem i obrona przewodnika podczas konwoju. Ponadto przećwiczono elementy z zakresu podejmowania interwencji w stosunku do agresywnych osób posiadających niebezpieczne przedmioty, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia. Sprawdzano również umiejętności przewodnika i psa służbowego w bezpośrednim użycia czworonoga w stosunku do osób, które posiadają broń palną. Szkolenie pozwoliło zacieśnić współpracę z Strażą Ochrony Kolei. również przećwiczyć elementy wykonywania wspólnych interwencji i prowadzenia czynności podczas zabezpieczania imprez masowych w tym meczy podwyższonego ryzyka.

Takie szkolenia przewodników i ich podopiecznych prowadzone są cyklicznie. Poprzez tego typu ćwiczenia doskonali się nabyte umiejętności policyjnych czworonogów oraz utrzymuje ich sprawność fizyczną.

Aktualnie w garnizonie łódzkim służy 46 psów policyjnych o różnych specjalnościach. Są to czworonogi wyszkolone w tropieniu, wyszukiwania zapachu narkotyków, materiałów wybuchów czy zwłok ludzkich.

podkom. Adam Dembiński