Ukradł posąg orła i sprzedał go na złomie. Skradzioną tablicę pamiątkową schował w tapczanie Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów Wydziału Kryminalnego ciechanowskiej komendy oraz funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Ojrzeniu doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który ukradł posąg orła wykonany z brązu oraz pamiątkową tablicę o łącznej wartość prawie 100 tys. złotych. Policjanci odzyskali skradzione przedmioty. Decyzją prokuratora 31-latek został objęty policyjnym dozorem. Za przestępstwo kradzieży grozi do 5 lat więzienia. W związku z tym, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, grozi mu wyższy wymiar kary.

O kradzieży posągu orła oraz pamiątkowej tablicy o łącznej wartości prawie 100 tys. złotych policjanci zostali poinformowani w minioną sobotę (30.09) przez właściciela jednej z posesji w powiecie ciechanowskim. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Posterunku Policji w Ojrzeniu oraz funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Już po dwóch dniach, na podstawie zebranych materiałów, a w szczególności pracy operacyjnej, policjanci dotarli do osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Podejrzanym okazał się 31-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Skradziony posąg policjanci odnaleźli na jednym ze skupów złomu w powiecie płońskim. Pamiątkową tablicę 31-latek ukrył w tapczanie w miejscu zamieszkania. Okazało się, że mężczyzna był już wielokrotnie karany za podobne przestępstwa.

Policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut kradzieży dokonanej w recydywie. 31-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. W środę (4.10.2023), decyzją prokuratora, został on objęty policyjnym dozorem. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, grozi mu wyższy wymiar kary.