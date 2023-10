Policjanci zatrzymali 54-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj Wnikliwa praca policjantów gubińskiego komisariatu i ich zaangażowanie w proces wykrywczy skutkowały zatrzymaniem mężczyzny poszukiwanego do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W środę (4 października) usłyszał on zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania narkotyków. Decyzją sądu kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie.

W sobotę (23 września) dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie, iż na ulicy Lubelskiej w Gubinie doszło do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sprawca zbiegł pozostawiając na miejscu pokrzywdzonego potrzebującego natychmiastowej pomocy medycznej. Do poszukiwań mężczyzny natychmiast skierowano wszystkie patrole będące w służbie, ponadto Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim ogłosił alarm dla jednostki. Na miejsce wezwano zespół dochodzeniowo - śledczy, który wraz z technikiem kryminalistyki i przy udziale Prokuratora z Prokuratury Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wykonał oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczył ujawnione ślady. Istotna była każda informacja, którą niezwłocznie weryfikowano. Intensywnie prowadzone czynności przez funkcjonariuszy tutejszego komisariatu pozwoliły na wytypowanie mężczyzny, którego wizerunek trafił do wszystkich patroli. W poniedziałek (2 października) dzięki czujności będącej w czasie wolnym od służby policjantki, został on rozpoznany. Funkcjonariuszka niezwłocznie o tym fakcie poinformowała dyżurnego jednostki, który skierował we wskazane miejsce patrole. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśniania. W trakcie czynności mundurowi znaleźli przy nim nóż oraz substancje psychotropowe, które zostały zabezpieczone do dalszych badań specjalistycznych. Nadto był on poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, do odbycia kary pozbawienia wolności. W środę (4 października) doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także posiadania substancji psychotropowych. W czwartek (5 października) Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim i zdecydował o zastosowaniu wobec 54-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Dla policjantów z Komisariatu Policji w Gubinie nie jest to jednak zakończona sprawa, dlatego też zwracamy się z prośbą do osób będących świadkiem zdarzenia, posiadających wiedzę co do okoliczności lub nagrania z kamer samochodowych o kontakt osobisty lub telefoniczny z dyżurnym jednostki, telefon 47 79 45 411 lub 112.



komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim