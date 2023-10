Kolejni wrocławianie padli ofiarą oszustów podających się za pracowników banku. Kobieta i mężczyzna stracili ponad 35 tys. zł Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj Mimo wielu kampanii społecznych oraz działań edukacyjnych prowadzonych przez policjantów nadal zdarzają się osoby, które po rozmowie telefonicznej przekazują obcym osobom oszczędności swojego życia. Tak było wczoraj, kiedy oszuści, podając się za pracowników banków, przekonali kobietę i mężczyznę z Wrocławia, że ich pieniądze zgromadzone na koncie są zagrożone i muszą je szybko przekazać w "bezpieczne" miejsce celem uniknięcia kradzieży. Niestety stracili w ten sposób ponad 35 tys. zł. Kolejny raz apelujemy o ostrożność i natychmiastowy kontakt z Policją w przypadku ewentualnych podobnych telefonów – nie dajmy się oszukać!

Niestety kolejna z mieszkanek Wrocławia dała się oszukać wykonując kilka przelewów na wskazane konto. 50-latka zrobiła to, bo wcześniej zadzwonił do niej oszust podający się za pracownika banku, po czym powiedział, że jej pieniądze zgromadzone na koncie są zagrożone i mogą zostać skradzione. Dlatego, kobieta nakłoniona przez rozmówcę postanowiła przekazać swoje środki finansowe na wskazane "bezpieczne" konto. Niestety to był duży błąd, bo gotówka zniknęła. W sumie blisko 30 tys. zł.

W podobnych okolicznościach swoje pieniądze stracił wczoraj 43-letni mężczyzna. Do niego również zadzwonił oszust podający się za pracownika banku twierdząc, że jego pieniądze są zagrożone. Przestępca polecił, aby rozmówca udostępnił kody blik, by uniknąć utraty środków finansowych zgromadzonych na koncie. W ten sposób wrocławianin stracił 6700 zł.

Schemat działania sprawców jest zawsze podobny. Najpierw dzwoni rzekomo policjant, prokurator, pracownik banku informując, że nasze konto zostało np. przejęte przez oszustów i żeby nie stracić pieniędzy, należy je jak najszybciej wypłacić i przekazać odpowiednim służbom, które zwrócą je po zakończonej akcji lub tak jak w opisanych przypadkach - zagrożone są środki finansowe zgromadzone na koncie bankowym.

Telefonować może też fałszywy(a) wnuczek, wnuczka, ktoś z rodziny, kto uczestniczył w wypadku drogowym. Następnie, żeby uniknąć kary więzienia należy "zorganizować" pieniądze na uniknięcie konsekwencji prawnych takiego zdarzenia.

Sposobów, metod i form działania przestępców jest bardzo wiele. Wykorzystują oni zaufanie osób w różnym wieku i wprowadzają je w błąd. Cel mają tylko jeden - wyłudzić jak najwięcej pieniędzy, często oszczędności całego życia.

Nie pozwólmy, żeby obcy ludzie nas okradali! O każdym tego typu przypadku informujmy natychmiast służby pod numerem alarmowym 112.

( KWP we Wrocławiu / kc)

