Mogło dojść do drogowej tragedii - niebezpieczny transport przerwany przez policjantów Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj Utrata prawa jazdy na okres trzech miesięcy, łącznie 11 tysięcy złotych kar oraz odholowanie pojazdu to efekt kontroli przeprowadzonej wspólnie przez policjantów świebodzińskiej drogówki i funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego. Zgłoszenie o niebezpiecznie jadącym oraz przeładowanym pojeździe, który porusza się po drodze policjanci otrzymali od innych, zaniepokojonych kierowców.

Świebodzińscy policjanci w czwartek (5 października) odebrali zgłoszenie, iż po drodze ekspresowej S3 porusza się pojazd ciężarowy, który nie dość, że jedzie w sposób niebezpieczny, to jeszcze przewozi jako ładunek drugą ciężarówkę, która wystaje około 3 metrów poza pojazd. Kierujący miał zjechać na trasę krajową numer 92. Na miejsce skierowano patrol motocyklistów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji ze Świebodzina. Policjanci błyskawicznie odnaleźli wskazany pojazd i sprowadzili na miejsce kontroli. Zauważone nieprawidłowości i podejrzenie kolejnych skutkowało wezwaniem na miejsce patrolu Inspekcji Transportu Drogowego z Gorzowa Wielkopolskiego, bowiem kierujący, 37-letni obywatel Turcji mógł nie posiadać zezwoleń na przewożony ładunek, a także nieprawidłowe były gabaryty pojazdu w związku z przewożonym ładunkiem. Podejrzenia potwierdziły się. Ładunek nie tylko zbyt daleko wystawał poza pojazd, ale również był za wysoki, a sam pojazd nosił ślady niedozwolonych przeróbek. Nie był przystosowany by przewozić inny pojazd jako laweta, wiec dospawano mu elementy, by załadować na niego drugą ciężarówkę. Funkcjonariusze z Inspekcji Transportu Drogowego nałożyli w związku ze złamaniem przepisów kary na kwotę 11 tysięcy złotych. Ponadto w związku z nieprawidłowościami związanymi z odczytami tachografu zatrzymano mu uprawnienia do kierowania na okres 3 miesięcy, a pojazd został odholowany na parking.

Szeroko rozumiany transport drogowy jest elementem bardzo istotnym z punktu widzenia ekonomii czy warunków życia. Zależy od niego dostępność towarów na sklepowych pułkach czy materiałów budowlanych, a także umożliwia przejazd na krótszych i dalszych odległościach. Generuje on również ogromny ruch na drogach, dlatego też dla bezpieczeństwa innych użytkowników dróg jak i samych kierowców musi być określony jasnymi zasadami i nadzorowany. Od stanu technicznego pojazdu poprzez uprawnienia i stan psychofizyczny aż do elementu zezwoleń zależy bowiem czy na drogach będzie panował porządek i bezpieczeństwo. Dlatego tak istotne są patrole policjantów drogówki oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, którzy na co dzień dokonują kontroli kierujących na drogach.

