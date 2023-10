Kolejne sukcesy na koncie wrocławskich przewodników psów służbowych Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj Policyjni przewodnicy psów służbowych interweniowali ostatnio w kilku sytuacjach dotyczących poszukiwań sprawców przestępstw oraz innych osób, które naruszyły prawo. Nos, Nawra oraz Mig, to czworonożni funkcjonariusze, którzy dzięki swoim opiekunom z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu osiągają na co dzień wiele sukcesów. Odnalezienie poszukiwanego mężczyzny, który usiłował zbiec policjantom, sprawcy, grożącemu swojej partnerce, a także doprowadzenie do podejrzanego o kradzież rozbójniczą. To tylko niektóre efekty z intensywnej pracy policyjnych przewodników wraz ze swoimi podopiecznymi.

Ogniwo Przewodników Psów Służbowych wchodzące w skład wrocławskiej komendy miejskiej liczy 20 psów służbowych oraz 13 przewodników. Są to psy o specjalności patrolowo-tropiącej, tropiącej, do wyszukiwania materiałów wybuchowych oraz zapachów narkotyków. Większość psów jest w przedziale wiekowym 6-9 lat i każdy z nich posiada tylko jednego przewodnika.

Psy z wrocławskiej komendy wykorzystywane są na terenie całego powiatu, a nawet województwa. Kierowane są przede wszystkim tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie, ale niejednokrotnie biorą udział w poszukiwaniu sprawców przestępstw, czy też wykrywaniu środków odurzających lub materiałów wybuchowych.

Zdarzą się też interwencje, w których dochodzi do nagłego zaginięcia osoby, a co gorsza istnieje podejrzenie, że możemy mieć do czynienia z próbą odebrania sobie życia. Tutaj istotną rolę odgrywa czas. Pomoc w tych sytuacjach właśnie psów służbowych jest bezcenna.

Tylko w ciągu ostatnich dni policyjne owczarki, bo o nich mowa: Nos, Nawra oraz Mig przy dobrej współpracy ze swoimi opiekunami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu osiągnęli niebagatelne sukcesy. Odnaleźli oni bowiem w ostatnim czasie poszukiwanego mężczyznę, który usiłował zbiec policjantom, sprawcę grożącego swojej partnerce, a także doprowadzili do podejrzanego o kradzież rozbójniczą.

To tylko niektóre z sukcesów, bo każdego dnia przewodnicy psów służbowych interweniują w różnego rodzaju sytuacjach. Można śmiało powiedzieć, że psi zmysł węchu jest wyjątkowy i niezawodny, jednak najważniejszy w tym wszystkim jest policjant, który z nim pracuje i nieustannie rozwija jego zdolność tropienia.