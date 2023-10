Myśleli, że wzbogacą się na „handlu” gazem w butlach. Para złodziei wpadła po tym, jak okradła dom i kilka sklepów

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zatrzymali dwoje mieszkańców powiatu ciechanowskiego podejrzanych o kilka kradzieży z włamaniem. Łupem 20-latka i 21-latki padły min. butle z gazem, pieniądze, biżuteria, laptop oraz alkohol. Łączna wartość strat została oszacowana na kwotę prawie 25 tys. złotych. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Podejrzani usłyszeli 5 zarzutów kradzieży z włamaniem za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zarzut usłyszał również mężczyzna, który kupił kilka butli z gazem. Odpowie on za paserstwo nieumyślne, które zagrożone jest karą do 2 lat więzienia.