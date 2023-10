Policjanci uratowali kobietę, która chciała popełnić samobójstwo Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj Interwencja policjantów z komisariatu na Oruni uratowała życie 29-letniej gdańszczance, która chciała popełnić samobójstwo. Funkcjonariusze w porę odnaleźli kobietę na jednym z parkingów w Otominie i zapobiegli tragedii. 29-latka została zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

W czwartek, 5 października 2023 roku po godzinie 06:00 dyżurny komisariatu na Oruni otrzymał zgłoszenie o tym, że gdańszczanka wysłała do członków rodziny sms-y, z których treści wynikało, że chce popełnić samobójstwo, a następnie wyszła do domu, wsiadła do auta i odjechała w nieznanym kierunku.

Na miejsce natychmiast pojechali mł. asp. Dawid Boruch i st. sierż. Kamila Dąbrowska z ogniwa patrolowo-intencyjnego. W rozmowie z rodziną 29-latki ustalili, że kobieta lubiła spędzać czas w okolicy jeziora w Otominie. To właśnie tam od razu pojechali policjanci. Podczas sprawdzania rejonu na jednym z parkingów przy jeziorze zauważyli samochód gdańszczanki. W środku auta na tylnej kanapie leżała poszukiwana przez nich 29-latka. Pomimo pukania w okno, kobieta nie reagowała. Policjanci zdecydowali o siłowym wejściu do samochodu i aby ratować kobietę, wybili szybę w aucie za pomocą pałki służbowej. Mundurowi wyciągnęli nieprzytomną gdańszczankę z samochodu. Policjanci przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Funkcjonariusze udrożnili drogi oddechowe 29-latki, zabezpieczyli poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej, przykryli kocem termicznym oraz monitorowali jej funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki. Reakcja policjantów niewątpliwie zapobiegła tragedii, a uratowana kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak jak to było w tym przypadku. Jeśli widzisz, że twoja znajoma, znajomy jest smutny, przygnębiony to zapytaj, jak możesz im pomóc, udziel jej praktycznej pomocy, uczul jej bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku, telefon: 58 511 01 21, który jest czynny całą dobę i mieści się przy Placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza 13 w Gdańsku.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in. 116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00, 116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.