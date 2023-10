Potrącenie pieszej na pasach. Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia, do którego doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych w centrum miasta w Limanowej. Kierująca seatem potrąciła 18-latkę.

W czwartek, 5 października w centrum Limanowej doszło do groźnie wglądającego zdarzenia na przejściu dla pieszych. Kilka minut po godz. 12, na ul. Rynek w Limanowej doszło do potrącenia pieszej. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierująca pojazdem marki Seat nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej, która znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych. 18-letnia piesza została przetransportowana przez karetkę pogotowia do szpitala. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. 40-letnia kierująca została ukarana mandatem karnym.

Przypominamy, że kierowca ma obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się nie tylko na przejściu dla pieszych, ale również pieszemu wchodzącemu na to przejście.

Jesień to czas, kiedy widoczność na drodze jest często bardzo ograniczona, a warunki na drodze są bardzo zmienne, zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych. Dlatego policjanci ruchu drogowego apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Ku przestrodze – dla innych użytkowników drogi, zamieszczamy film z tego zdarzenia.

( KWP w Krakowie / kc)