53-latka zatrzymana do spraw oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj Lubartowscy policjanci zatrzymali 53-latkę, podejrzaną o udział w oszustwie mieszkanki powiatu lubartowskiego przy inwestowaniu w kryptowaluty. Poszkodowana straciła blisko 135 000 złotych. Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta brała także udział innych 4 oszustwach, gdzie łącznie poszkodowani stracili blisko 220 000 zł. Zatrzymana została już tymczasowo aresztowana. Grozi jej kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W sierpniu tego roku do lubartowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące oszustwa podczas inwestowania w kryptowaluty. Poszkodowana została 36-letnia mieszkanka naszego powiatu, która straciła blisko 135 000 złotych. Poprzez formularz kontaktowy podała swoje dane, w niedługim czasie skontaktował się z nią fałszywy menager, który nakłonił 36-latkę do inwestycji. Mężczyzna przedstawił kobiecie ofertę szybkiego zarobku poprzez inwestycje w bitcoiny. Jak określił, dochody mogą zwiększyć się nawet o 70 %. Oszust poinformował ją także gdzie i na jakie konto ma wysyłać pieniądze, aby rozpocząć ,,inwestycje”. Przez ten czas, kobieta otworzyła za namową oszustów rachunek inwestycyjny, wykonywała przelewy, a także zainstalowała aplikację kontrolującą Any Desk. Oszuści sami kontaktowali się z poszkodowaną i nakłaniali ją do kolejnych przelewów, zachęcając ją szybkim zyskiem. Łącznie kobieta straciła blisko 135 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się lubartowscy kryminalni. Intensywne działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia osoby podejrzewanej o udział w tym procederze. Podczas wspólnych działań z policjantami z Komisariatu Policji w Chęcinach (woj. świetokrzyskie), 3 października doszło do zatrzymania 53-latki z województwa świętokrzyskiego podejrzewanej o udział w oszustwie. Ustalono, że zatrzymana pośredniczyła w transakcjach bankowych - wykonywała m.in. zatwierdzenia przelewów. 53-latka działając w porozumieniu z innymi osobami doprowadziła mieszkankę powiatu lubartowskiego do utraty pieniędzy w kwocie 135 000 złotych. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, brała także udział przy innych 4 oszustwach, gdzie schemat działania był bardzo podobny. Łącznie w wyniku działań grupy, poszkodowane osoby, zostały oszukane na łączną kwotę blisko 220 000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Lubartowie zastosował wobec 53-latki środek zapobiegawczy w formie trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za oszustwa kobiecie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / sc)