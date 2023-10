Międzynarodowe spotkanie członków IPA z 11 państw z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu Data publikacji 06.10.2023 Powrót Drukuj W Izbie Pamięci KWP we Wrocławiu Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Wesołowski przyjął grupę policjantów International Police Association z całego świata. Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów i wymiany zawodowych doświadczeń w obszarze ochrony praw człowieka oraz realizacji działań Policji w krajach, w których na co dzień służą goszczący w Polsce funkcjonariusze.

Z okazji 5 rocznicy powstania regionu IPA Uroczysko - Piechowice skupiającego byłych policjantów antyterrorystów i obecnych policjantów służb kontrterrorystycznych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu doszło do niecodziennego spotkania szefa dolnośląskich policjantów nadinsp. Dariusza Wesołowskiego z policjantami m.in. z Brazylii, Kenii, Izraela, USA, Irlandii, Szkocji, Rumuni, Anglii i Ukrainy.

Na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Władysława Leszczyńskiego - byłego warszawskiego i rzeszowskiego antyterrorysty, kończącego swoją służbę w garnizonie dolnośląskim - na uroczystości organizowane w naszym województwie przyjechali policyjni antyterroryści będący w służbie, jak i emeryci. Na spotkaniu odbyła się m.in. prelekcja dotycząca ochrony praw człowieka i nie zabrakło także miejsca na rozmowy i wymianę doświadczeń zawodowych.

Jednym z prowadzących spotkanie i pokazujących Polskę i Dolny Śląsk kolegom z różnych zakątków świata, był członek władz regionu IPA Uroczysko Piechowice - dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji we Wrocławiu mł. insp. Wojciech Żmija.

Region IPA Uroczysko Piechowice jest częścią grupy dolnośląskiej - skupia się przede wszystkim na nawiązywaniu relacji zawodowych z policyjnymi antyterrorystami z całego świata - poprzez wizyty w jednostkach policji i wymianie kontaktów oraz doświadczeń zawodowych.

Spotkanie było także okazją do zwiedzenia oraz przedstawienia historii zabytkowego gmachu Komendy szczególnie przez pryzmat wojennej historii samego miasta. Ze spotkania z Komendantem Wojewódzkim Policji, delegacje udały się do siedziby Regionu IPA Uroczysko - Piechowice, by wziąć tam udział w uroczystych obchodach 5-lecia istnienia regionu.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Żródło: IPA