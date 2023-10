Fałszywy policjant, wnuczek czy pracownik banku – oszuści zakładają maski, poszkodowani tracą oszczędności Data publikacji 08.10.2023 Powrót Drukuj 22 tysiące złotych stracił 85 letni mieszkaniec Rzepina, który uwierzył w historię, że uchroni w syna, który rzekomo miał spowodować wypadek drogowy. By jego potomek nie trafił do więzienia, mężczyzna zebrał pieniądze i zgodnie z instrukcją oszusta podającego się za policjanta, przekazał je nieznajomemu. Przypominamy: policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie im jakichkolwiek pieniędzy ani nie angażują postronnych osób do przeprowadzania „akcji” policyjnych. To mechanizm działania oszustów, dlatego w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby oszustwa jak najszybciej poinformujmy Policję o zaistniałej sytuacji.

Fałszywe historie wymyślane przez telefonicznych naciągaczy, pokazują jak bardzo potrzebne jest ciągłe edukowanie i zaznajamianie seniorów z wciąż zmieniającymi się metodami przestępczego działania oszustów. Niestety, jak pokazuje życie, są oni zawsze o krok przed swoją ofiarą, dostosowują mechanizmy do czasu, miejsca i zachowania rozmówcy. Wprowadzając przyszłe ofiary w stan niepokoju i paniki powodują, że ludzie w strachu zaczynają działać nieracjonalnie i pokornie wykonują polecenia. Otrzeźwienie przychodzi zazwyczaj wtedy, gdy rozsądek bierze górę na emocjami, lecz jest już za późno na cofnięcie podjętych decyzji. Co ciekawe, z obserwacji wynika, że telefoniczni oszuści atakują nie tylko w okresie świąt, ferii czy długich weekendów wykorzystując głównie motyw wypadku, bo przecież często zdarza się, że w tym czasie nasi bliscy podróżują, ale działają już codziennie licząc, że zawsze znajdą kogoś, kto bezkrytycznie uwierzy w ich historię.

Tak właśnie było w środę (4 października), gdy słubiccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące oszustwa, w wyniku którego 85-letni mieszkaniec Rzepina stracił 22 tysiące złotych. Tym razem oszuści zadziałali metodą „ na wypadek”. Przestępcy dodzwonili się do seniora, i podając się za policjantów poinformowali go, że jego syn spowodował wypadek drogowy. Zasiany niepokój w sercu starszego mężczyzny, strach o syna i jego wolność, dały oszustom możliwość wdrożenia swojego przestępczego planu. Tak pokierowali mężczyzną, że ten uwierzył oszustom podających się za policjantów. Przekonany, że w zamian za pieniądze uwolni syna od więzienia, zebrał to co miał w domu, a następnie pieniądze wręczył przysłanemu do jego domu nieznajomemu mężczyźnie. W ten sposób stracił 22 tysiące złotych.

Zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów, szczególnie tych, którzy mieszkają samotnie i są odwiedzani sporadycznie przez rodzinę. Powiedzcie im o zagrożeniach, wyczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Rozmawiajcie o tych zdarzeniach przy każdej okazji, aby budzić w nich świadomość i przypominać, że nigdy nie wiadomo kiedy zadzwoni oszust. Wypracujcie system komunikowania się i informowania o podejrzanych kontaktach telefonicznych czy wizytach podejrzanych osób. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów! Nietypowe sytuacje oraz wszelkie podejrzane prośby o przekazanie pieniędzy jak naszybciej zgłaszajmy na Policję!

Pamiętaj!

Jeśli zadzwoni ktoś do Ciebie i zażąda pieniędzy, to będzie to oszust! Nidy nie kontynuuj z nim rozmowy, im dłużej ona trwa, tym bardziej przestępca będzie wpływał na Twoje emocje i zachowanie! Rozłącz się i powiadom Policję! W ten sposób unikniesz prawdopodobieństwa, że zostaniesz oszukany! Jeśli jednak, już tak się stało, nie bój się o tym powiedzieć, że obdarzyłeś kogoś większym zaufaniem , niż na to zasługiwał.

aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policja w Słubicach

