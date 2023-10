Usłyszał 49 zarzutów za kradzieże 50 rowerów Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy na Bielanach, zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, zatrzymali 30-latka, który był przez nich wytypowany do spraw kradzieży rowerów z terenu dzielnicy. Na podstawie materiałów, jakie zgromadzili operacyjni, mężczyźnie postawiono 49 zarzutów karnych za kradzież 50 rowerów, do których w trakcie przesłuchania się przyznał. Mężczyzna naraził właścicieli na straty sięgające prawie 100 tysięcy złotych. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego bielańskiej komendy pracowali nad wyjaśnieniem okoliczności kradzieży rowerów na terenie dzielnicy. Ustalenia, jakie wykonali w tych sprawach, doprowadziły ich do 30-letniego mężczyzny. Był on już wcześniej wielokrotnie notowany za liczne kradzieże. Kilka dni temu operacyjni zatrzymali mężczyznę. 30-latek trafił do policyjnej celi.

Materiał dowodowy, który policjanci zgromadzili potwierdził, że mężczyzna dokonał kradzieży 50 rowerów. Przestępczy proceder 30-latka trwał od ponad roku i obejmował teren całej Warszawy. Właściciele skradzionych rowerów swoje straty wycenili na kwotę prawie 100 tysięcy złotych.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał 49 zarzutów za kradzież 50 rowerów. Teraz mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Nadzór nad tym postępowaniem prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Policjanci przypominają właścicielom rowerów o ich właściwym zabezpieczaniu przed kradzieżą. Pozostawiając pojazd bez zapięcia, w łatwo dostępnym miejscu narażamy się na jego utratę. Warto więc do zaparkowania roweru wybierać miejsca monitorowane, a sam pojazd wyposażyć nawet w kilka dodatkowych zabezpieczeń. Przed zakupem odpowiedniego zapięcia warto zasięgnąć opinii fachowca. Kradzież dobrze zabezpieczonego roweru trwa dłużej i naraża złodzieja na zatrzymanie na gorącym uczynku.