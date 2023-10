Policjanci eskortowali chorą kobietę do szpitala Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego przeworskiej komendy eskortowali subaru, w którym znajdowała się kobieta potrzebująca natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dzięki skoordynowanym działaniom dyżurnego oraz policjantów pełniących służbę na drodze kobieta na czas trafiła do placówki medycznej, gdzie została jej udzielona profesjonalna pomoc.

W sobotę po godzinie 14.00, na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który poprosił dyżurnego przeworskiej jednostki o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej. Okazało się, że wiezie do szpitala chorą partnerkę. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia 62-letniej mieszkanki powiatu jarosławskiego, by nie tracić cennego czasu, funkcjonariusze niezwłocznie udali się do miejscowości Rogóżno skąd rozpoczęli pilotaż do Rzeszowa. Funkcjonariusze, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali subaru do szpitala, gdzie potrzebującej została udzielona pomoc medyczna.

Skuteczna i szybka interwencja przeworskich policjantów sprawiła, że kobieta w porę trafiła do placówki medycznej, gdzie uzyskała profesjonalną pomoc.