Zagubiła się w lesie w trakcie grzybobrania, z pomocą ruszyli Policjanci Data publikacji 09.10.2023 Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji policjantów z Międzyrzecza, historia zagubionej kobiety w lesie podczas grzybobrania ma szczęśliwe zakończenie. W sobotnie popołudnie, kobieta która postanowiła wybrać się do lasu na grzyby w pewnym momencie straciła orientację w terenie, a jej telefon rozładował się po włączeniu, wymagał wpisania numeru PIN, który kobieta zapomniała. Na szczęście z telefonu można było wybrać numer alarmowy 112 i wezwać pomoc.

Wczesnym popołudniem (7 października) kobieta wyruszyła na spacer do lasu na grzyby. Niestety, po kilku godzinach w lesie zgubiła się i nie potrafiła odnaleźć ścieżki prowadzącej z powrotem do jej pojazdu. Jej sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna w miarę zapadania zmroku oraz pogarszających się warunków atmosferycznych. Na domiar złego telefon kobiety rozładował się, a po włączeniu wymagał wpisania kodu PIN, którego to zapomniała. Na szczęście telefon po włączeniu ma możliwość wybrania numeru alarmowego, za pomocą którego kobieta wezwała pomoc. To jedno proste telefoniczne zgłoszenie uruchomiło błyskawiczną akcję poszukiwawczą. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu natychmiast przystąpili do poszukiwań. Już po krótkiej chwili od zgłoszenia udało się odnaleźć kobietę całą i zdrową. Policjantom udało się ponadto odnaleźć pojazd kobiety, którym mogła wrócić bezpiecznie do domu. Ta sytuacja podkreśla powagę na istniejące zagrożenia związane ze zgubieniem się w lesie. Należy pamiętać, że planowanie wypadów do lasu, świadomość środowiska naturalnego oraz odpowiednie przygotowanie mogą znacząco pomóc w zminimalizowaniu ryzyka zagubienia.

Przestrzeganie kilku zasad wybierając się do lasu może uchronić przed niebezpieczeństwem, pamiętaj! :

poinformuj bliskich o wyprawie do lasu oraz wskaż okolicę, w której będziesz przebywać oraz kiedy planujesz powrót,

do lasu najlepiej udaj się z drugą osobą,

zabierz ze sobą elementy odblaskowe lub latarki, dzięki nim nocą będziesz bardziej widoczny,

miej przy sobie naładowany telefon komórkowy, który może przydać się w sytuacjach kryzysowych,

zapamiętuj charakterystyczne na danym terenie elementy, numery słupków granicznych, dzięki którym będziesz mógł szybciej odnaleźć drogę powrotną,

w przypadku, gdy zgubisz się w lesie, odłączysz od grupy i pozostajesz w lesie dłuższy czas powinieneś skontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112 i poinformować, w miarę możliwości, gdzie się znajdujesz,

jeżeli odnajdziesz drogę pamiętaj, aby powiadomić policję, że już nie potrzebujesz pomocy.