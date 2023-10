Kantor online oszukał blisko 600 osób i podmiotów gospodarczych na kwotę ponad 26 milionów złotych Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie sprawę dotyczącą wielomilionowych oszustw przy wykorzystaniu internetowej platformy wymiany walut. Straty powstałe w wyniku przestępczej działalności kantoru online sięgają ponad 26 milionów złotych. Efektem działań śledczych jest postawienie prokuratorskich zarzutów czterem osobom oraz zastosowanie wobec zatrzymanych środków zapobiegawczych.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie od sierpnia 2018 r. prowadzą postępowanie dotyczące wielomilowych wyłudzeń gotówki na szkodę klientów kantoru internetowego. Śledztwo zostało wszczęte wskutek zawiadomień pokrzywdzonych o niezrealizowanych transakcjach przewalutowania środków pieniężnych za pośrednictwem platformy internetowej. Już we wstępnej fazie postępowania śledczy zabezpieczyli środki zgromadzane na rachunkach bankowych spółki obsługującej kantor internetowy o równowartości około 700 tysięcy złotych. W toku śledztwa wykonano szereg czynności operacyjnych i procesowych, w tym ustalono i przesłuchano setki świadków, zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych, poddając je szczegółowej analizie, zasięgnięto opinii biegłych z zakresu informatyki, rachunkowości oraz finansów, ustalono tożsamość pokrzywdzonych oraz rozmiary szkody.

Dzięki wielomiesięcznej, skrupulatnej pracy Policji i Prokuratury zebrano materiał dowodowy, pozwalający na przedstawienia czterem osobom zarzutów w tej sprawie. 26 września 2023 r. na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie, małopolscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 59 i 53 lata oraz 61-letnią kobietę (mieszkańców powiatu wadowickiego oraz Warszawy). W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar sztabki srebra, obrazy uznanych artystów, gotówkę, ledgery stanowiące portfele kryptowalutowe.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty wyłudzenia ponad 26 milionów złotych na szkodę blisko 600 osób oraz podmiotów gospodarczych. Ponadto zatrzymani odpowiedzą za oszustwa na szkodę firm leasingowych, które wprowadzili w błąd, zawyżając rzeczywistą wartości zakupionych walutomatów i nie wywiązując się z zawartych umów. Na wniosek Prokuratury, sąd tymczasowo aresztował mężczyzn. 61-latka pozostaje pod zarzutem faworyzowania wierzycieli spółki oraz działania na jej szkodę, za co grozi do 8 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec kobiety środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju z zakazem wydania paszportu. Za popełnione przestępstwo mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Czwarty ustalony w sprawie sprawca, 53-letni mieszkaniec Krakowa, usłyszał zarzut pomocnictwa w wyłudzeniu mienia wielkiej wartości w związku z działalnością internetowej platformy wymiany walut oraz współudziału w oszustwach na szkodę firm leasingowych.