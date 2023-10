„Pan Michał jest dzielnicowym na medal” - wyjątkowe podziękowanie dla policjanta Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Jedna z mieszkanek powiatu świebodzińskiego postanowiła napisać podziękowanie za pomoc policjanta i wysłać je do komendy. Dzięki cierpliwym i skutecznym działaniom sierżanta sztabowego Michała Obały udało się im wspólnie rozwiązać problem, z którym kobieta zmuszona była żyć od kilku lat. Nie o każdym problemie łatwo jest mówić, nie każdy da się rozwiązać „od ręki”. Niektóre wymagają czasu, zrozumienia i metodycznych działań. Świadomość jednak, że udało się odmienić czyjeś życie, przynieść skuteczną pomoc jest najcenniejsze.

Służba na stanowisku dzielnicowego jest specyficzna, wymaga z jednej strony działania zdecydowanego, ale często w sposób delikatny, dyplomatyczny. W wielu wypadkach działania podejmowane przez dzielnicowych dotyczą problemów rodzinnych, sytuacji materialnej, problemu uzależnień lub przemocy w rodzinie. Nie są to sytuacje zero jedynkowe, gdzie wina leży wyłącznie po jednej stronie. Problem, który narastał przez lata, jak w przykładzie sporów sąsiedzkich nie jest prosty do rozwiązania, bo często każda ze stron „odgryzała się” i robiła na przekór. Bywa, że problem przechodzi na kolejne pokolenia. W wielu przypadkach nie ma też woli do pójścia na kompromisy. Problemy rodzinne z kolei często są dla poszkodowanych wstydliwe lub nie widzą dobrego wyjścia z sytuacji.

Dlatego tak ważne jest, by dzielnicowy potrafił słuchać, był cierpliwy i krok po kroku pomagał rozwiązywać ludzkie problemy.

Przykładem takiego dzielnicowego jest sierżant sztabowy Michał Obała. Wielokrotnie wychodził z inicjatywami różnych działań, docierał do mieszkańców, o których usłyszał, że mają problemy. Starał się aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców. Jedna z mieszkanek dzielnicy, na której służył, postanowiła podziękować mu w wyjątkowy sposób. Przesłała na adres komendy kartkę z podziękowaniami. Słowa na niej wypisane były bardzo miłe i motywujące:

„Pragnę wyrazić wdzięczność oraz z całego serca podziękować Panu sierżantowi sztabowemu Michałowi Obała za pomoc w trudnej dla mnie sytuacji. Nigdy nie odmówił, gdy prosiłam o rozmowę. Doprowadził moją sprawę do końca. Panu Michałowi jestem bardzo wdzięczna za życzliwość, zrozumiałość i pomoc w potrzebie. Pan Michał jest dzielnicowym na medal”

Takie sytuacje motywują do dalszej, ciężkiej pracy, bo świadomość, że cel służby, czyli pomoc dla drugiego człowieka okazały się skuteczne, jest największą nagrodą.