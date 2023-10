Auto z kobietą potrzebującą pomocy medycznej utknęło w korku. Pomógł policyjny pilotaż Powrót Drukuj „Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa. Udowodnili to policjanci krośnieńskiej drogówki, którzy wiedząc, że wśród samochodów stojących w korku w dolnej części miasta, znajduje się potrzebująca pomocy 80-latka, jak najszybciej dotarli do niej. Po przejęciu pojazdu, pilotowali kierowcę przez zatłoczone miasto prosto do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek (5 października) po godzinie 15.00. Do dyżurnego krośnieńskiej jednostki zadzwoniła kobieta z prośbą o pomoc w dotarciu do szpitala w Krośnie Odrzańskim. W samochodzie jechała z 80-letnią mamą, która w związku z problemami zdrowotnymi źle się poczuła. Sytuacja była o tyle trudna, że rodzina utknęła w korku na ulicy Bohaterów Wojska Polskiego, gdzie aktualnie występują bardzo duże utrudnienia na drodze, z uwagi na wprowadzony ruch wahadłowy w rejonie mostu. Informacja natychmiast dotarła do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego - młodszego aspiranta Adriana Sulikowskiego i aspiranta Marcina Kaczyńskiego, którzy tego dnia pełnili służbę na motocyklach. Przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko i bezpiecznie dotarli do samochodu, w którym znajdowała się 80-latka. Z uwagi na stan wyższej konieczności, mundurowi pilotowali kierowcę przez zatłoczone ulice miasta wprost do szpitala. Część przejazdu policyjnych motocyklistów i pilotowanej osobówki zarejestrował miejski monitoring.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 9.9 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 747.61 KB)