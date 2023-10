Ukradł rower cargo z przesyłkami, został zatrzymany przez dzielnicowych Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Dzielnicowi z komisariatu w Nowym Porcie zatrzymali 40-latka, który ukradł elektryczny rower cargo, a następnie po włamaniu do kontenera transportowego w jednośladzie ukradł ze środka 48 paczek. Straty z tytułu tych przestępstw wstępnie wyceniono na 90 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali wszystkie skradzione przedmioty, a sprawca usłyszał zarzuty za kradzież i kradzież włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W czwartek, 5 października przed południem policjanci odebrali zgłoszenie o tym, że na al. Rzeczypospolitej nieznany sprawca ukradł rower elektryczny cargo wraz z przesyłkami. Do przestępstwa doszło, kiedy kurier pozostawił pojazd przed blokiem i wszedł do budynku, by doręczyć paczki. Wartość roweru wyceniono na 50 tysięcy złotych, natomiast wartość przesyłek wstępnie oszacowano na kwotę nieprzekraczającą 40 tysięcy złotych. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili miejsce przestępstwa, ustalili okoliczności zdarzenia i zaczęli szukać sprawcy.

Około godziny 13:30 na ul. Władysława IV za jedną z kamienic dzielnicowi z Nowego Portu podjęli interwencję wobec 40-latka, który stał przy ukradzionym rowerze cargo i za pomocą noża otwierał paczki wyciągnięte z kontenera pojazdu. Obok mężczyzny leżał sprzęt elektroniczny, ubrania oraz okulary. W rozmowie z mundurowymi sprawca przyznał się, że na al. Rzeczypospolitej ukradł rower wraz z przesyłkami, a następnie przyjechał nim do Nowego Portu i po włamaniu do kontenera wyciągnął ze środka paczki i zaczął je otwierać. Kradziony pojazdu wraz z przesyłkami zostały zabezpieczone przez policjantów, natomiast 40-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

W piątek, 6 października podejrzany usłyszał zarzuty za kradzież i kradzież z włamaniem. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia, natomiast za przestępstwo kradzieży do 5 lat pozbawienia wolności.