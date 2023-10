Kierował pod wpływem środków odurzających, posiadał amfetaminę, miał zakaz prowadzenia pojazdów… i przewoził dwie pasażerki. Policyjna interwencja okiem kamery Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z komendy miejskiej we Wrocławiu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi A4. Okazało się, że nieodpowiedzialny 24-latek wsiadł za kierownicę nie tylko będąc pod wpływem środków odurzających, ale także posiadając sądowy zakaz prowadzane pojazdów. Dodatkowo miał przy sobie metamfetaminę. Mężczyźnie grozić teraz może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jazda pod wpływem alkoholu, środków odurzających, czy też wbrew sądowemu zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych, to skrajna nieodpowiedzialność, która nie powinna mieć miejsca. Sprawcy tego typu przestępstw, nie mają co liczyć na wyrozumiałość organów ścigania w tym obszarze.

Publikujemy obraz z policyjnej kamery, na którym przedstawiamy jedno z takich skrajnie ryzykownych zachowań. Do tej sytuacji doszło we Wrocławiu przy ul. Joannitów, gdzie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 24-letniego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę nie tylko będąc pod wpływem środków odurzających, ale także mając sądowy zakaz prowadzane pojazdów i amfetaminę. Dodatkowo wraz z nim podróżowały dwie młode pasażerki.

Pamiętajmy o tym, że wsiadając do pojazdu, który prowadzi osoba pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ryzykujemy życiem własnym oraz innych. Bądźmy odpowiedzialni i reagujmy na tego typu sytuacje. Czasem wystarczy jeden telefon na numer 112.

Podejrzanemu może teraz grozić kara pozbawienia wolności do 5 lat.