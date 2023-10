Zatrzymany poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Europejski Nakaz Aresztowania wydany został w związku z dokonaniem przestępstw narkotykowych na terenie Niemiec. Dalszym losem mężczyzny zajmie się teraz sąd.

Policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym otrzymali informację o poszukiwaniach 58-letniego mężczyzny za przestępstwa narkotykowe. Europejski Nakaz Aresztowania został wydany przez stronę niemiecką. Celem kryminalnych z miejscowego komisariatu było ustalenie jego miejsca przebywania oraz zatrzymanie.

Cel, jaki założyli sobie funkcjonariusze został zrealizowany 4 października br. Tego wieczoru na trasie S11, po ustaleniach operacyjnych, policjanci zatrzymali samochód, którym kierował poszukiwany mężczyzna. 58-latek został doprowadzony do jednostki Policji, a w kolejnych dniach do Prokuratury i Sądu Okręgowego w Poznaniu, gdzie zastosowano wobec niego tymczasowy areszt do czasu podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnej ekstradycji.

Każdego dnia policjanci szukają osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze realizują zarówno te poszukiwania na podstawie listu gończego, Europejskiego Nakazu Aresztowania, jak i zarządzenia sądów, dotyczących spraw o poważne przestępstwa kryminalne, oraz te wydawałoby się mniejszej wagi. To one są podstawą do działań poszukiwawczych realizowanych przez funkcjonariuszy m.in. komórek, zespołów i wydziałów do spraw poszukiwań.