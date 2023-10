Uciekał na skradzionym motocyklu z tablicami od innego pojazdu z narkotykami i pod ich wpływem Data publikacji 10.10.2023 Powrót Drukuj Niezatrzymanie się do kontroli drogowej, posiadanie środków psychotropowych, kierowanie pojazdem pod ich wpływem, paserstwo pojazdu oraz używanie tablicy rejestracyjnej przypisanej do innego pojazdu – to przestępstwa, o które podejrzany jest 40-latek zatrzymany po policyjnym pościgu. Mężczyzna uciekał przed kontrolą drogową motocyklem marki Yamaha, który jak się okazało, został skradziony na terenie Niemiec. Teraz za popełnione przestępstwa oraz wykroczenia odpowie przed sądem. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ze zgorzeleckiej grupy SPEED z Wydziału Ruchu Drogowego podczas popołudniowej służby na terenie gminy postanowili zatrzymać do kontroli drogowej motocyklistę, nadając mu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu. Ten jednak zatrzymał się, aby wysadzić pasażerkę, po czym kontynuował jazdę. Jednocześnie o zdarzeniu został powiadomiony dyżurny zgorzeleckiej komendy, który podał komunikat o pościgu do patroli będących w służbie.

Motocyklista, uciekając przed kontrolą drogową łamał przepisy ruchu drogowego oraz znacznie przekraczał dopuszczalną prędkość, również w obszarze zabudowanym. Najwyższy pomiar prędkości motocyklisty wskazał ponad 200 km/h. Kierujący próbował nawet przekroczyć granicę, jednak gdy zauważył patrol policji niemieckiej, zawrócił i zaczął uciekać w kierunku Zgorzelca.

Do prowadzonych działań włączyli się policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zgorzeleckiej jednostki. Uciekinier, zbliżając się do ronda zauważył policyjną blokadę, wówczas próbował zawrócić, jednak stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w policyjny radiowóz i się przewrócił. Próbował jeszcze ucieczki pieszej, jednak po chwili został zatrzymany.

Podczas podjętych czynności okazało się, że kierującym motocyklem marki Yamaha jest 40-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, który nie posiada uprawnień do kierowania takimi pojazdami. Przy zatrzymanym funkcjonariusze ujawnili worek foliowy z metamfetaminą, a badanie testerem wykazało, że jest on także pod jej wpływem.

Dodatkowo motocykl okazał się skradzionym z terenu Niemiec, a założone tablice rejestracyjne są przypisane do innego pojazdu.

40-latek trafił do zgorzeleckiej komendy, a motocykl na policyjny parking.

Uciekinierowi za popełnione czyny: niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadanie środków psychotropowych, kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków, paserstwo motocykla oraz używanie tablicy rejestracyjnej przypisanej do innego pojazdu, jak i liczne wykroczenia może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Teraz kierujący za popełnione przestępstwa oraz wykroczenia odpowie przed sądem.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Film Uciekał na skradzionym motocyklu z tablicami od innego pojazdu z narkotykami i pod ich wpływem Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Uciekał na skradzionym motocyklu z tablicami od innego pojazdu z narkotykami i pod ich wpływem (format mp4 - rozmiar 47.8 MB)