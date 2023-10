W kilka sekund „nazbierał” 42 punkty karne – pirat drogowy stracił prawo jazdy Data publikacji 10.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci żagańskiej drogówki zatrzymali 25-letniego kierującego audi, który w ciągu kilku sekund popełnił szereg wykroczeń, między innymi przekroczenie prędkości, wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej, niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za wszystkie wykroczenia „uzbierał” 42 punkty karne w konsekwencji czego straci prawo jazdy. Został również ukarany mandatem w kwocie 2000 złotych.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego żagańskiej jednostki każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na drogach. Robia to głównie reagując na wykroczenia, które popełniają nieodpowiedzialni kierujący. Taka sytuacja miała miejsce w ostatnich dniach, kiedy to funkcjonariusze podczas kontroli prędkości ujawnili samochód osobowy marki Audi, który w miejscu obowiązywania ograniczenia prędkości do 50 kilometrów na godzinę poruszał się z prędkością 99 kilometrów. W trakcie jazdy nie stosował się do linii podwójnie ciągłej, a także ominął wysepkę na drodze z lewej strony. Kierujący zignorował znak policjanta do zatrzymania pojazdu, wjechał w ślepą ulicę i w momencie, kiedy chciał wycofać, aby zawrócić, został zatrzymany przez policjanta. Podczas kontroli okazało się, że pojazd, którym poruszał się 25-latek, jest niesprawny. Miał rozbite zwierciadło zewnętrznego lusterka oraz „łyse” opony. Funkcjonariusze zatrzymali mu dowód rejestracyjny. Za nieodpowiedzialne zachowanie na drodze i popełnione wykroczenia mężczyzna „uzbierał” 42 punkty karne oraz otrzymał mandat w wysokości 2000 złotych.



Z uwagi na przekroczenie powyżej 24 punktów karnych, mężczyzna musi liczyć się z tym, że na podstawie decyzji administracyjnej zostanie zatrzymane mu prawo jazdy. Nie ma akceptacji na rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Każdy, kto przez swoją nieodpowiedzialność stwarza zagrożenie na drodze, musi liczyć się z konsekwencjami.