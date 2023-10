Podziękowanie za policyjny pilotaż Data publikacji 10.10.2023 Powrót Drukuj Małżeństwo, któremu pomogli policjanci inowrocławskiego wydziału ruchu drogowego, skierowało mailem miłe słowa do Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. Dzięki działaniom, wymagająca pomocy medycznej kobieta, szybko dotarła do szpitala.

W ubiegłym tygodniu, 5 października w godzinach popołudniowych w Ludzisku gmina Janikowo służbę patrolową w ruchu drogowym pełnił sierżant sztabowy Piotr Szumlas i starszy sierżant Norbert Pietrzak. Podjechał do nich samochód marki Opel, w którym była pasażerka wymagająca pilnej pomocy medycznej. Policjanci ocenili sytuację, że ta może powodować zagrożenie dla jej życia, zorganizowali pilotaż pojazdu do lecznicy. Opel zatem jechał bezpośrednio za radiowozem, który przemierzał trasę na sygnałach dźwiękowych i świetlnych. Kobieta najszybciej jak tylko było to możliwe trafiła na izbę przyjęć szpitala.

Wczoraj, 9 października mąż kobiety przysłał maila adresowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. Dziękuje w nim policjantom, na których trafił w Ludzisku. Mówiąc krótko, mundurowi znaleźli się w tym miejscu i czasie, gdzie jak się okazało, byli pomocni.

