Pomoc nadeszła w ostatniej chwili Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze złotowskiej jednostki uratowali kobietę i mężczyznę, którzy chcieli targnąć się na swoje życie. Szybkie i zdecydowane działanie mundurowych zapobiegło tragedii.

W minionym tygodniu Dyżurny złotowskiej jednostki dwukrotnie kierował policjantów do zgłoszeń, z których wynikało, że osoby chcą targnąć się na własne życie.

We wtorek (3.10) dzielnicowi z Komisariatu Policji w Jastrowiu, wysłani zostali do mieszkańca miasta, który według zgłoszenia podjął próbę samobójczą. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce zorientowali się, że mężczyzna, do którego wezwano pomoc siedzi na parapecie okna, odgrażając się, że skoczy. Interweniujący, zaparkowali oznakowany radiowóz pod oknem gdzie siedział 47-latek. W trakcie rozmowy, wykorzystując moment nieuwagi jeden z mundurowych po dachu radiowozu wskoczył na parapet, a następnie do mieszkania ratując niedoszłego samobójcę. Chwilę później mieszkaniec Jastrowia przekazany został ratownikom medycznym.

Kolejnego dnia (4.10) w Złotowie funkcjonariusze z Zespołu Patrolowo Interwencyjnego wezwani zostali do mieszkanki jednego z blokowisk, która zamknęła się w mieszkaniu. Ze zgłoszenia wynikało, że informowała rodzinę, iż odbierze sobie życie. Policjanci, którzy skierowani zostali na miejsce, nie mogli z klatki schodowej dostać się do wskazanego mieszkania. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia mundurowi wiedzieli, że muszą działać szybko. Podjęli decyzję o wejściu mieszkania gdzie przebywała kobieta, przez balkon sąsiada. Asekurując się wzajemnie, jeden z policjantów przeszedł pomiędzy balkonami, a następnie siłowo otworzył drzwi. W mieszkaniu znajdowała się kobieta, której udzielono niezbędnej pomocy, a następnie przekazano pod kwalifikowaną opiekę.

W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego liczy się przede wszystkim czas. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych nie doszło do tragedii. Policjanci po raz kolejny pokazali, że służą po to, by pomagać i chronić drugiego człowieka.

Pamiętajmy, aby nie lekceważyć sygnałów, które wskazują, że nasi bliscy mogą zmagać się z trudnymi problemami. W takich sytuacjach okazujmy im wsparcie i pomoc. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w ciężkich chwilach. Można również dzwonić na Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl.

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję, telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: stopdepresji.pl

( KWP w Poznaniu / kp)