Szczęśliwy finał poszukiwań 63-latka Data publikacji 10.10.2023 Powrót Drukuj Szybka reakcja policjantów i wspólnie podjęte działania poszukiwawcze z innymi służbami doprowadziły do odnalezienia mężczyzny, którego zaginięcie zgłosiła zaniepokojona żona. 63-latek opuścił pojazd i udał się w nieznanym kierunku. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna wykazywał cechy zaawansowanej demencji i nie był zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy ogłosił alarm jednostki. Szybka wymiana informacji oraz zaangażowanie wszystkich służb mundurowych przyczyniły się do szczęśliwego zakończenia poszukiwań.

Wczoraj o godzinie 18.00 funkcjonariusze Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich przyjęli zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny. Z uzyskanych informacji wynikało, że 63-latek około godziny 14.40 wykorzystał moment nieuwagi bliskich, opuścił pojazd i udał się w nieznanym kierunku. Rodzina początkowo starała się odnaleźć mężczyznę na własną rękę, ale bez rezultatu. W związku z tym zaniepokojona żona powiadomiła o sytuacji policjantów. Dyżurny natychmiast skierował wszystkie dostępne patrole na teren Obornik Śląskich, gdzie mógł przebywać zaginiony.

Z ustaleń mundurowych wynikało również, że 63-letni mężczyzna wykazywał cechy zaawansowanej demencji i nie był zdolny do samodzielnego funkcjonowania. W związku z realnym zagrożeniem jego życia i zdrowia Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy zarządził alarm jednostki.

Nie było czasu do stracenia. Zaalarmowani stróże prawa, nie tracąc ani chwili, przystąpili do poszukiwań. Kilkudziesięciu mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy oraz jednostek podległych, funkcjonariusze Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przez kilka godzin przeszukiwało tereny leśne, główne drogi, boczne uliczki, przystanki autobusowe, parki oraz pustostany. Do działań zaangażowano również Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Ochotniczą Straż Pożarną w Siechnicach, psy tropiące oraz funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, którzy na wyposażeniu mieli urządzenia termowizyjne i noktowizyjne.

Świetne rozpoznanie terenu, szeroko zakrojone działania poszukiwawcze, zaangażowanie policjantów i strażaków doprowadziły do miejsca, gdzie znajdował się senior. Poszukiwania zakończyły się tuż przed godziną 1.00. Po udzielonej pomocy przez Zespół Ratownictwa Medycznego mężczyzna został przekazany pod opiekę rodzinie.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania.