W trakcie pościgu wyrzucił torbę z narkotykami. Policjanci przechwycili ponad 10 kg nielegalnych substancji Data publikacji 10.10.2023 Powrót Drukuj Lubiński patrol ruchu drogowego zatrzymał po pościgu29-latka, który w trakcie ucieczki, aby uniknąć odpowiedzialności karnej, wyrzucił przez okno samochodu torbę z narkotykami. Policjanci przechwycili łącznie ponad 10 kg substancji psychotropowych typu klefedron i mefedron. Ponadto mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze stwarzał ogromne zagrożenie w ruchu drogowym, a dodatkowo okazało się, że prowadził auto, będąc pod wpływem marihuany. Jakby tego było mało, nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna już usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 7 października. Lubińscy policjanci ruchu drogowego, patrolując drogę ekspresową S3, zauważyli pojazd marki Skoda, którego kierujący nie stosował się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej.

W tym celu policjanci włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i ruszyli za skodą, dając znać kierującemu, aby się zatrzymał. Siedzący za kierownicą mężczyzna początkowo zwolnił i jechał za radiowozem, jednak w pewnym momencie przyspieszył, wyprzedził mundurowych, a następnie zjechał z drogi ekspresowej S3. Funkcjonariusze ruszyli za nim, wydając mu polecenia do zatrzymania się. Ten jednak zignorował je i jeszcze bardziej przyspieszył.

Przemieszczając się w kierunku Krzeczyna Małego, mężczyzna kontynuował skrajnie niebezpieczną jazdę. Swoim zachowaniem na drodze stwarzał realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Pędził momentami z prędkością nawet 210 km/h i to w obszarze zabudowanym! Wyprzedzał inne pojazdy „na trzeciego”, zmuszał kierujących do nagłego hamowania i zjeżdżania z drogi.

Ku zdziwieniu funkcjonariuszy w trakcie ucieczki podejrzany wyrzucił przez okno samochodu torbę, z której już w locie wysypywała się substancja koloru brązowego. Okazało się, że były to narkotyki. Chwilę później sprawca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, uszkadzając skodę. Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale został szybko zatrzymany przez mundurowych.

Kierującym okazał się 29-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego. Po sprawdzeniu go w policyjnych systemach szybko wyszło na jaw, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto badanie narkotesterem wykazało, że mężczyzna znajdował się pod wpływem marihuany. Została od niego pobrana krew do dalszych badań, a on sam trafił do policyjnej celi.

Policjanci zabezpieczyli wyrzuconą przez 29-latka torbę wraz ze znajdującymi się w środku narkotykami oraz miejsce, gdzie została ona wyrzucona. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna przewoził substancje psychotropowe z grupy klefedronu i mefedronu.

Łącznie funkcjonariusze przechwycili ponad 10 kilogramów tej nielegalnej substancji. Narkotyki te zostaną poddane dokładnej analizie w laboratorium.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Odpowie za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych oraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Lubinie i aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Sylwia Serafin

tel. 601 974 322