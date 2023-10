Otwarcie Posterunków Policji w Turobinie i Wojsławicach Data publikacji 10.10.2023 Powrót Drukuj Otwarcie posterunków Policji odbyło się dziś w Turobinie (powiat biłgorajski) oraz Wojsławicach (powiat chełmski). Symboliczne klucze przekazał kierownikom posterunków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński gratulując lokalnej społeczności nowej siedziby odtworzonych posterunków. W wydarzeniu udział wziął Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy.

Otwierany dziś posterunek Policji w Turobinie ( powiat biłgorajski) oraz Wojsławicach ( powiat chełmski) to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców oraz samorządów, ale również efekt policyjnych potrzeb. Ideą odtworzenia zlikwidowanych w 2010 roku posterunków, było usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji oraz ułatwienie kontaktu lokalnej społeczności z funkcjonariuszami. Dzięki temu Policja będzie bliżej ludzkich spraw, a mieszkańcy będą mogli liczyć na stały kontakt z mundurowymi, co przełoży się na szybszą reakcję na zagrożenia i przypadki łamania prawa. Oddawane dziś do użytku oba posterunki zostały wybudowane w systemie modułowym.

Film Posterunek Policji w Turobinie.mp4

Uroczysta zbiórka związana z otwarciem Posterunku Policji w Turobinie rozpoczęła się o godz. 11.00 złożeniem meldunku Panu Mariuszowi Kamińskiemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości. Symbolem otwarcia nowej policyjnej jednostki było przekazanie okolicznościowego klucza.

Wręczył go kierownikowi posterunku komisarzowi Stanisławowi Łazurowi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki.

Policjanci z Posterunku w Turobinie otrzymali również nowy oznakowany radiowóz, zakupiony z Programu Modernizacji Służb Mundurowych przez Komendę Główną Policji.

Oddany do użytku nowy posterunek oraz radiowóz został poświęcony przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ks. Bogdana Zagórskiego oraz ks. Krzysztofa Adamowskiego Proboszcza parafii pw. św. Dominika w Turobinie.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie pamiątkowych ryngrafów wyróżnionym gościom za ich inicjatywę i działania związane z powstaniem Posterunku Policji w Turobinie. Otrzymali je: Wójt Gminy Turobin Pan Andrzej Kozina oraz Dyrektor Działu Handlowego firmy Climatic Pan Jarosław Adamek.

Po oficjalnej części zaproszeni goście mogli od środka zobaczyć nową siedzibę mundurowych i wpisać się do księgi pamiątkowej.

Budowę Posterunku Policji w Turobinie wykonano w systemie modułowym. Termin realizacji budowy wynosił 330 dni, a łączna wartość inwestycji wraz z wyposażeniem to około 4,5 mln złotych. Nowy obiekt wybudowany został przy ul. Piłsudskiego 29A na działce o pow. całkowitej 2 000 m². Działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie KWP w Lublinie na podstawie umowy darowizny. W skład posterunku wchodzi budynek administracyjno-biurowo powierzchni 150 m2. Znajdują się w nim pomieszczenia administracyjne z wydzieloną strefą dla interesantów, pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne. Powstał także budynek garażowo - magazynowy z powierzchnią zabudowy 50 m2. Źródłem finansowania były środki z Programu Modernizacji Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji - darowizna z Gminy Turobin. W Posterunku służbę będzie pełnić 8 funkcjonariuszy.



Otwarcie Posterunku Policji w Wojsławicach

Kolejny posterunek Policji w lubelskim garnizonie otworzono również tego samego dnia w Wojsławicach w pow. chełmskim. Klucz do nowej siedziby posterunku odebrał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantów Policji kierownik PP w Wojsławicach asp. szt. Janusz Zgórski.

Zarówno budynek jak i przekazany policjantom nowy radiowóz został poświęcony przez ks. Kanonika Zbigniewa Kasprzyka - Proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach oraz Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Film Posterunek Policji w Wojsławicach

Pamiątkowe ryngrafy odebrał Starosta Chełmski Pan Piotr Deniszczuk oraz Wójt Gminy Wojsławice Pan Henryk Gołębiowski.

Posterunek Policji w Wojsławicach wybudowany został na działce o pow. całkowitej 1500 m². W skład nowej siedziby mieszczącej się przy ul. Uchańskiej 114 B wchodzi budynek administracyjno-biurowy o powierzchni 150 m2, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne z wydzieloną strefą dla interesantów, pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne a także budynek garażowo – magazynowy.

Źródłem finansowania były środki z Programu Modernizacji Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji - darowizna z Gminy Wojsławice. Stan etatowy w PP w Wojsławicach liczy 8 funkcjonariuszy Policji. Łączna wartość inwestycji wraz z wyposażeniem to kwota około 4,5 mln złotych.

Posterunek Policji w Wojsławicach jest trzecim wybudowanym w tym roku obiektem Policji na Lubelszczyźnie. W realizacji są jeszcze kolejne dwa zadania inwestycyjne – w gm. Piszczac oraz gm. Niedrzwica Duża.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński uczestnicząc w otwarciu nowych policyjnych obiektów zaznaczył, że Policja ma być blisko ludzi, a obywatele muszą mieć realną i szybką możliwość kontaktu w sytuacji zagrożenia ze swoimi funkcjonariuszami, niezależnie od tego czy mieszkają w dużych, czy małych miejscowościach. Jednocześnie zaakcentował, że oddawane dziś posterunki to symbol szacunku dla policjantów i ich ciężkiej służby. Jak powiedział „..największą wartością jesteście Wy, funkcjonariusze Policji. Bez Waszego zaangażowania, profesjonalizmu, nie pomógłby najlepszy sprzęt..."

Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk podkreślił, że nawet wyposażona i wyszkolona Policja nie będzie w stanie najlepiej wykonywać swoich zadań na rzecz obywateli, jeśli współpraca z ludźmi nie będzie na wysokim poziomie. A tego zaufania nie da się zbudować na odległość. Dlatego policjanci muszą być bliżej ludzi i wsłuchiwać się w ich problemy. Tylko tak postępując, będziemy w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk podziękował za kolejne posterunki, które wracają na mapę naszego województwa. Zaznaczył, że zarówno oddawane dziś nowe obiekty jak i służbowe pojazdy to symbole, że obecność formacji mundurowych gwarantuje spokój i bezpieczeństwo naszym obywatelom.

Nadinspektor Artur Bielecki szef lubelskiego garnizonu Policji podczas dzisiejszych uroczystości podziękował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantowi Głównemu Policji, przedstawicielom samorządów i lokalnych władz za wkład i wsparcie wniesione w przywrócenie zlikwidowanych niegdyś policyjnych obiektów. Jak powiedział komendant, nowe posterunki przywrócono po to, by pracujący tam policjanci mogli służyć społeczeństwu, pracując jednocześnie w komfortowych warunkach.

komisarz Anna Kamola