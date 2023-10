Policjant jadąc do służby zatrzymał pijanego kierowcę samochodu ciężarowego Data publikacji 11.10.2023 Powrót Drukuj Kierownik Posterunku Policji w Chociwlu jadąc do służby zauważył kierowcę pojazdu ciężarowego marki Ford, który nie utrzymywał prostego toru jazdy, jadąc całą szerokością jezdni. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się w porę zatrzymać nieodpowiedzialnego kierowcę. Badanie potwierdziło, że kierował on mając blisko promil alkoholu. Teraz za swoje bezmyślne i skrajnie niebezpieczne zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem.

Starszy aspirant Rafał Czyż, jadąc do służby Drogą Krajową nr 20 w kierunku miejscowości Chociwel zwrócił uwagę na mężczyznę jadącego pojazdem ciężarowym, który nie zachowywał prostolinijnego toru jazdy, wielokrotnie przejeżdżał oś jezdni i wjeżdżał na przeciwległy pas ruchu. Kierujący wykonywał nagłe i niebezpieczne manewry stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjant, widząc całą sytuację szybko powiadomił dyżurnego stargardzkiej jednostki, a sam cały czas jechał za pojazdem, szukając okazji do jego bezpiecznego zatrzymania. Mundurowy chcąc zapobiec potencjalnej tragedii na drodze, wykorzystał dogodny moment i gdy tylko pojazd zwolnił zajechał mu drogę zmuszając kierowcę do zatrzymania. Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany na ulicy Dworcowej w Chociwlu. Przypuszczenia funkcjonariusza okazały się słuszne. Gdy tylko otworzył drzwi od strony kierowcy, poczuł woń alkoholu. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna za swoje bezmyślne i skrajnie niebezpieczne zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem.



Szybka i zdecydowana reakcja policjanta zapobiegła tragedii na drodze.