Aby zakupy były bezpieczne - przeczytaj to koniecznie! Data publikacji 11.10.2023 Powrót Drukuj Handel z wykorzystaniem internetu rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz więcej osób korzysta ze sklepów internetowych oraz portali aukcyjnych, a zakupy w sieci są już codziennością. Obszar ten jest wykorzystywany przez oszustów, którzy nie przebierają w środkach. Bardzo często przestępcy bazują na naiwności i nieświadomości przeciętnego użytkownika, tworzą swoje domeny, które swoją nazwą do złudzenia przypominają znane sklepy. Niejednokrotnie nowe technologie, które mają ułatwić życia niosą za sobą zagrożenia. Zakupy w internecie to często niższe ceny, szeroki wybór, szybka dostawa, ale przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu. Należy jednak pamiętać o tym, że podobnie jak w świecie realnym, tak i w sieci możemy paść ofiarą przestępstwa.

Na przestrzeni ostatniego tygodnia funkcjonariusze strzelińskiej Policji przyjęli kolejne zawiadomienia o oszustwach dotyczących zakupów przez internet. Jak ustalili, do zakupu produktów mieszkańców powiatu strzelińskiego zachęciła promocyjna cena produktu, a w tych konkretnych przypadkach - obuwia. Mimo że cena oferowanego towaru była bardzo zaniżona w stosunku do ceny rynkowej produktu, nie skłoniło to do myślenia ofiar oszusta.

Po zakupie markowych butów pokrzywdzeni natychmiast wykonali płatność. Co prawda po pewnym czasie otrzymali przesyłkę, jednak wewnątrz opakowania znajdowało się obuwie inne niż na zdjęciach umieszczonych przy ofercie, a ponadto ich jakość wykonania zostawiała wiele do życzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdjęcia umieszczone przy ogłoszeniu, jak twierdził wystawca, były zdjęciem poglądowym, o czym w treści aukcji miał informować bardzo małym drukiem.

Policjanci przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz apelują do wszystkich użytkowników internetu o stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych internautów:

dokładnie zapoznaj się z treścią ogłoszenia;

dokonaj weryfikacji ceny, jakości oraz pochodzenia produktu;

przeczytaj komentarze o sprzedającym;

przy płatności upewnij się, czy przesyłane dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione;

otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków prowadzących na stronę sklepu;

pamiętaj nie ma nic za darmo, zbyt atrakcyjna cena towaru powinna wzbudzić podejrzenie.

Jeżeli już doszło do oszustwa poinformuj jak najszybciej administratorów danego serwisu o zaistniałym zdarzeniu. Zachowaj wszystkie dokumenty związane z transakcją tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, jak również całą korespondencję ze sprzedawcą, zapisy rozmów poprzez komunikatory internetowe, czy SMS-y. Natomiast kiedy doszło do oszustwa na aukcji internetowej, należy skompletować następujące dane: datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną kwotę, nick sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mail, sposób kontaktu ze sprzedającym - jego e-mail, nr telefonu, adres, sposób dokonania zapłaty - przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem. Jeśli nie uda się załatwić sprawy za pomocą serwisu- powiadom Policję.