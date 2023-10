Zostań jednym z nas - przewodnik psa służbowego Data publikacji 11.10.2023 Powrót Drukuj Praca w Policji może być naprawdę ciekawa. Warto zobaczyć jak wygląda praca przewodnika psa służbowego w Policji. Być może zdecydujesz się wstąpić do służby, aby właśnie takie zadania wykonywać z pomocą czworonoga. Przewodnikiem psa można być zarówno w pionie prewencji, jak i pionie kryminalnym.

Psy policyjne są to zwierzęta, specjalnie przygotowywane do wykonywania zadań takich jak tropienie, służba patrolowa, poszukiwanie śladów narkotyków, materiałów wybuchowych czy ludzi w miejscu katastrof. Niektóre z nich są wykorzystywane w poszukiwaniu zwłok. Każdy pies policyjny ma swoją konkretną specjalność i nie jest wykorzystywany do innych celów. Aby zostać przewodnikiem psa służbowego należy najpierw ukończyć kurs podstawowy, a następnie kurs specjalistyczny w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wówczas można pełnić wspólnie ze swoim podopiecznym służbę w policyjnych patrolach.

Policjanci, którzy zostają przewodnikami psów muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Nie mogą być to ludzie przypadkowi, gdyż wtedy ich praca nie przyniesie pożądanych efektów w służbie. Przewodnik i jego pies muszą dotrzymywać sobie kroku. Wspólnie szkolą swoje umiejętności: zwinność, sprawność fizyczną, reagowanie na komendy, obezwładnianie napastnika, współpraca, asysta i wzajemne zaufanie. Warunek jest jeden — świetnie zgrany i wyszkolony duet. Więź, jaka rodzi się między takimi partnerami decyduje o skuteczności ich wspólnych działań w pościgu, akcji poszukiwawczej czy odnajdywaniu narkotyków bądź materiałów wybuchowych.

Pogoda to blisko 3-letni owczarek niemiecki, który wspólnie ze swoim przewodnikiem mł. asp. Marcinem Brzezińskim pełni służbę na terenie powiatu grójeckiego. Pogoda to pies patrolowo-tropiący, którego zadania skupiają się głównie na patrolowaniu zagrożonych miejsc, tropieniu sprawców przestępstw, a także poszukiwaniu zaginionych osób. Na co dzień Pogoda i mł. asp. Marcin Brzeziński wspólnie patrolują ulice, dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo, a jeśli będzie potrzeba obezwładniają przestępców. Nie możemy zapomnieć, że przewodnik psa zapewnia swojemu czworonogowi opiekę przez całą dobę i dba o jego wyszkolenie. Co oznacza, że zwierzę wpisuje się w życiorys policjanta i jest jego codziennym elementem.

Służba w Policji to szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym. To zawód dla ludzi z pasją. Jesteś zainteresowany? To złóż odpowiednie dokumenty.

W Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu przy ul. Brzozowej 108 w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu: 47 70 26 242.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej grójeckiej Policji w zakładce PRACA.

Film Zostań jednym z nas - przewodnik psa służbowego Pobierz plik Zostań jednym z nas - przewodnik psa służbowego (format mp4 - rozmiar 30.78 MB)