I miejsce legnickiej policjantki w Mistrzostwach Polski Policjantów w wyścigu kolarskim Data publikacji 11.10.2023 Powrót Drukuj W minioną niedzielę w Sobótce odbyły się Mistrzostwa Polski Policjantów w wyścigu kolarskim w ramach XI Wyścigu Kolarskiego Korona Kocich Gór – Memoriał im. Kornela Morawieckiego, który patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. W Mistrzostwach Polski Policjantów w kolarstwie szosowym wzięła udział legnicka policjantka – asp. szt. Ewelina Marczyk, która zdobyła I Miejsce w kategorii Kobiety Open.

W niedzielę 8 października bieżącego roku w Sobótce odbył się XI Wyścig Kolarski Korona Kocich Gór – Memoriał im. Kornela Morawieckiego, organizowany w ramach cyklu wyścigów „Via Dolny Śląsk”, który patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Wyścig był też okazją do zawodów kolarskich przedstawicieli służb mundurowych, między innymi Policji.

Udział w Mistrzostwach Polski Policji wzięła legnicka policjantka asp. szt. Ewelina Marczyk, która zajęła I miejsce w kategorii Kobiety Open. Uczestnicy startowali w Sobótce ze Stadionu Miejskiego. Trasa była ciężka i interwałowa, a wysiłek wzmagał wiejący momentami silny wiatr.

Aspirant sztabowy Ewelina Marczyk na co dzień pełni służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Od 20 lat bierze udział w wyścigach kolarstwa górskiego. W zeszłym roku rozpoczęła starty w wyścigach kolarstwa szosowego. Jej dotychczasowe osiągnięcia to między innymi dwukrotny tytuł Mistrza Polski Policji w kategorii kobiet w maratonie MTB oraz dwukrotny tytuł Wicemistrza Polski Policji w kategorii kobiet w maratonie MTB ,a także zwycięstwo w wyścigu Policji „Rowerem na Śnieżkę” w kategorii kobiet. Ponadto dzień wcześniej zakończyła sezon w wyścigach kolarstwa górskiego zajmując 2. miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów Bike Maraton w kategorii wiekowej K40.

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i życzymy dalszych sukcesów!