Mężczyzna uratowany przez policjantów. Ściągnęli go z barierki mostu

Policjanci gorzowskiej komendy o zagrożeniu życia młodego mężczyzny dowiedzieli się w poniedziałek (9 października) przed godziną 23. Po otrzymaniu zgłoszenia wiedzieli, że trzeba działać szybko i bezbłędnie. Z przekazanych informacji wynikało bowiem, że mężczyzna może zdecydować się na desperacki krok. Policjanci przyjęli więc odpowiednią taktykę. Namierzyli 23-latka, który siedział na barierce Mostu Staromiejskiego i rozmawiał z przechodniem. Policjanci gorzowskiej patrolówki, sierżant Kacper Grad oraz posterunkowy Wojciech Szczecina, zachowali zimną krew. Wykorzystali odpowiedni moment i uratowali 23-latka. Sierżant Kacper Grad podbiegł do mężczyzny, chwycił go i bezpiecznie ściągnął z barierki. Był wtedy czas na to, by spokojnie z młodym człowiekiem porozmawiać.

Nie pierwszy raz policjanci gorzowskiej komendy udowadniają, że są skuteczni. Ich akcje ratują życie ludziom, którzy w trudnych chwilach podejmują decyzję o desperackim kroku. Działanie mundurowych to także rozmowa, której te osoby bardzo często potrzebują.

Informacja dla osób potrzebujących pomocy

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

- 116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00.

- 116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

- 800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.