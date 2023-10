Dzięki czujności pracownicy banku senior nie stracił 40 tysięcy złotych. Niestety wcześniej przelał już oszustowi sporą kwotę Data publikacji 11.10.2023 Powrót Drukuj 83-latek w rozmowie telefonicznej usłyszał, że jego konto jest zagrożone i przelał oszustowi 20 tysięcy złotych. Po kilku dniach przyszedł do banku, aby przelać jeszcze 40 tysięcy złotych. Na szczęście przytomna reakcja pracownicy banku uchroniła seniora przed utratą wszystkich swoich zgromadzonych oszczędności. Policjanci kolejny raz apelują do osób starszych o rozwagę i ograniczone zaufanie.

We czwartek, 5 października z jednym z mieszkańców Nowej Soli telefonicznie skontaktował się oszust. Podając się za pracownika banku, informował seniora, że jego pieniądze są zagrożone i musi je natychmiast przelać na podane konto. Pieniądze miały być chronione przed złodziejami na rzekomym „koncie technicznym”. Mężczyzna dał wiarę oszustowi i przelał mu 20 tysięcy złotych. W poniedziałek, 9 października fałszywy bankier ponownie zadzwonił. Tym razem z informacją, że lokaty tego mieszkańca Nowej Soli są w niebezpieczeństwie. 83-latek udał się więc do banku, zamknął lokaty, wypłacił oszczędności i chciał wpłacić je na konto przestępcy. Na szczęście czujnością wykazała się jedna z pracownic placówki, która po rozmowie z seniorem zorientowała się, że jest on ofiarą oszustwa. Zastrzegła mu konto, aby nikt nie mógł wziąć kredytu i o całej sytuacji powiadomiła dyżurnego nowosolskiej jednostki. Dzięki jej reakcji mężczyzna nie stracił swoich oszczędności, a sprawa trafiła już na Policję.

Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod pracowników banku czy policjantów. Nie pozwólmy, aby nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia!

Seniorze pamiętaj:

w sytuacjach wzbudzających podejrzenia, że ktoś chce nas oszukać należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów.

bezwzględnie stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

policja prowadząc czynności nigdy nie bierze od obywateli pieniędzy.

nie informuj nikogo o ilości pieniędzy, które masz w domu lub przechowujesz na koncie.

zadzwoń do kogoś z rodziny, zapytaj o to, czy osoba, która prosiła cię o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętaj, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowamy się rozsądnie.

bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.

nigdy nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści.