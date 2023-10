Łapał „stopa” na autostradzie A4 Data publikacji 11.10.2023 Powrót Drukuj Autostrada to zdecydowanie nie miejsce dla pieszych. Ze względu na rozwijanie dużych prędkości dopuszcza się poruszanie po niej wyłącznie pojazdów. Jednak jak się okazuje nie wszyscy o tym pamiętają. Wczoraj policjanci krapkowickiej drogówki, aż dwukrotnie musieli interweniować, w związku z bardzo niebezpiecznym zachowaniem pieszego na autostradzie A4. Tam 32-latek nie zważając na ogromne zagrożenie zatrzymywał pojazdy „na stopa”.

Wczoraj, 10 października około godziny 12:00 policjanci z Krapkowic pełniąc służbę na autostradzie A4, na pasach ruchu w kierunku Wrocławia, zauważali bardzo niebezpieczną sytuację. Pasem awaryjnym drogi poruszał się pieszy, który próbował zatrzymywać „na stopa” kierowców. Mundurowi natychmiast zareagowali i zatrzymali go do kontroli.

Nieodpowiedzialnym autostopowiczem okazał się 32-letni mieszkaniec Krakowa. W rozmowie z nim policjanci ustalili, że mężczyzna podróżował do Wrocławia i cały odcinek od miejsca zamieszkania pokonał autostradą. Za stwarzanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym mundurowi ukarali go mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Aby uniknąć dalszego zagrożenia, zarówno dla pieszego, jak i kierowców, policjanci przetransportowali 32-latka do najbliższego węzła autostradowego.

Jak się szybko okazało, niestety konsekwencje w postaci mandatu karnego, niewiele znaczyły dla mieszkańca Krakowa. Niespełna pół godziny później ten sam patrol policji, ponownie na „nitce” na Wrocław, napotkał tego samego mężczyznę. Tym razem spacerowicz oświadczył policjantom, że nie rozumie interwencji wobec niego, bo przecież na pewno doskonale wiedzą, że autostrada A4 to najszybsza droga do Wrocławia.

Zupełny brak wyobraźni, nieostrożność i złamanie podstawowych przepisów ruchu drogowego – tak można scharakteryzować zachowanie mężczyzny. Dlatego też mieszkaniec Krakowa ponownie został ukarany mandatem karnym. Tym razem policjanci odwieźli go na stację benzynową przy drodze krajowej 45.

Przypominamy, że ze względu na rozwijanie dużych prędkości autostrada jest miejscem, na którym ruch pieszych został całkowicie wyłączony. Prawo o ruchu drogowym dopuszcza poruszanie się po niej wyłącznie pojazdów. Natomiast poruszanie się osób pieszych autostradą jest bezwzględnie zakazane.

( KWP w Opolu / kc)