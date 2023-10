26-latka podpaliła swojego partnera. Kobiecie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności Data publikacji 11.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu zatrzymali 26-letnią kobietę, która jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa 41-letniego partnera oraz długotrwałe znęcanie się nad nim. Podejrzana w prokuraturze usłyszała zarzut za te przestępstwa, a sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

5 października po godzinie 20:00 dyżurny Komisariatu Policji II w Wałbrzychu otrzymał zgłoszenie o podpalonym mężczyźnie. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Podgórze. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 26-letnia kobieta bez powodu oblała swojego współlokatora benzyną, po czym go podpaliła. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji pokrzywdzonego, któremu udało się dość szybko zdjąć palącą się na nim odzież, mężczyzna przeżył, jednak z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

W wyniku podjętych czynności sprawczyni została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 26-latka usłyszała już prokuratorskie zarzuty — usiłowania zabójstwa, ale także długotrwałego wcześniejszego znęcania się nad partnerem. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Teraz kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.