Nowe furgony dla OPP Data publikacji 11.10.2023 Powrót Drukuj Skuteczność polskiej Policji zależy nie tylko wyszkolenia, ale także od wyposażenia, jakim dysponuje. Dzisiaj w obiekcie Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania 21 samochodów służbowych funkcjonariuszom oddziałów prewencji Policji czterech komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Kluczyki do nowych furgonów wypadowych przekazali zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Mariusz Żurawski oraz zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Adam Szeliński.

Furgony wypadowe MAN TGE to pojazdy oznakowane użytkowane przez oddziały prewencji Policji oraz samodzielne pododdziały Policji, przeznaczone głównie do patrolowania ulic, zabezpieczania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych. Ich zaletami jest uporządkowane wnętrze, przedział transportowy, dobra widoczność, wysokie siedzenia, automatyczna skrzynia biegów i duża ilość miejsca w przedziale pasażerskim.



- Wiem, jak bardzo czekaliście na te pojazdy i wiem, jakie są potrzeby. Od ponad dwóch lat rozbudowujemy oddziały prewencji. Tabor, którym poruszacie się jest mocno wysłużony, choć wiem, że o niego dbacie. Te pojazdy, zakupione w ramach programu modernizacji Policji w latach 2022-2025 to tylko część, bo on nadal trwa. Dziś jest to 21 pojazdów w ramach rozdzielnika, który wynosi 52 auta. Do końca roku wszystkich aut, które trafią do waszych jednostek będzie 73. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że w wasze ręce trafiają auta, które pozwolą dobrze realizować trudne zadania codziennie przed wami stawiane – powiedział zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. - Dzisiaj życzę wam, byście szczęśliwie dojechali do domów.



Przekazane 10 października br. furgony trafiły do KWP zs. w Radomiu (4 szt.), KWP w Rzeszowie (3 szt.), KWP w Szczecinie (4 szt.), KWP we Wrocławiu (6 szt.) oraz KSP (4 szt.).



BKS KGP

Zdj. Andrzej Chyliński