Zatrzymania do „karuzeli fakturowej” Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej zatrzymali 8 osób podejrzanych, do sprawy dotyczącej grupy przestępczej działającej w ramach „karuzeli fakturowej”. W całej sprawie występuje już ponad 50 podejrzanych i na chwilę obecną ustalono, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to co najmniej 55 mln zł. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, od 2022 roku prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową.

W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w wyniku których zatrzymali 8 osób oraz wykonali przeszukania ich miejsc zamieszkania oraz nieruchomości przez nich użytkowanych. Zabezpieczyli pieniądze, a także dokumenty i sprzęt elektroniczny, które będą teraz wnikliwie analizowane.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa zajmowała się obrotem fakturami VAT, wystawionymi na różne fikcyjne usługi, ale także na pozorny zakup towarów. Na podstawie takiej dokumentacji księgowej generowano koszty uzyskania przychodu, co pozwalało występować do urzędów skarbowych o nienależne zwroty podatku VAT oraz obniżać w nieuprawniony sposób należności podatkowe. Zatrzymani w ramach tej akcji to m.in. „przedsiębiorcy” podejrzani o udział w obrocie dokumentami i jednocześnie pośredniczący w przekazywaniu ich dalej w ramach „karuzeli fakturowej”, którzy mogli spowodować straty budżetowe państwa na co najmniej 5 mln zł. W całej sprawie występuje już ponad 50 podejrzanych i na chwilę obecną ustalono, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to co najmniej 55 mln zł.

W zachodniopomorskiej Prokuraturze Krajowej podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karnoskarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Podejrzanym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter.