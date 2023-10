Groził, że wysadzi mieszkanie - został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a policjanci wydali wobec niego nakaz opuszczenia mieszkania Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z oławskiej komendy zatrzymali 70-latka, który podczas awantury domowej zamknął się w pokoju i groził wysadzeniem mieszkania. Dzięki szybkiej reakcji interweniujących funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany i odizolowany od rodziny. Mundurowi zastosowali wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia, a także zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej. Ponadto mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Podejrzanemu grozić może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny oławskiej jednostki otrzymał informację o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie Jelcza-Laskowic. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z „patrolówki”, którzy ustalili, że 70-latek znajdując się pod wpływem alkoholu wszczął awanturę, podczas której groził żonie wysadzeniem mieszkania. Mężczyzna przed przyjazdem policjantów zamknął się w pokoju, gdzie rozszczelnił butlę z gazem.

Dzięki błyskawicznym działaniom podjętym przez policjantów i wejściu do sypialni przez okno balkonowe mężczyzna został zatrzymany tuż przed próbą odpalenia ognia. Podczas czynności mundurowi odnaleźli przy 70-latku kilka zapalniczek, a jaj się okazało podczas badania miał on blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnej celi, a następnie, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz znęcania się nad osobą najbliższą. Za te występki grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponadto celem niedopuszczenia do eskalacji dalszej przemocy, dzielnicowi zastosowali wobec 70-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, a także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, które obowiązywać będą przez najbliższe 14 dni.

Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj — powiadom organy ścigania.